Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Tết yêu thương

Khách sạn Yasaka Nha Trang 'cầm tay chỉ việc' du khách gói bánh chưng tết

Hiền Lương
Hiền Lương
09/02/2026 17:20 GMT+7

Sáng 9.2, khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang tổ chức Lễ hội bánh chưng Yasaka để chào đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là năm thứ 9 khách sạn tổ chức hoạt động ý nghĩa này.

Theo ông Trần Tấn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yasaka-Saigon-Nhatrang, năm nay khách sạn sẽ gói khoảng 1.000 cái bánh chưng. Số bánh này được phục vụ cho khách lưu trú tại khách sạn và một số đơn vị, cá nhân đặt bánh.

Khách sạn Yasaka Nha Trang 'cầm tay chỉ việc' du khách gói bánh chưng tết - Ảnh 1.

Du khách hào hứng tham gia gói bánh chưng tại chương trình Lễ hội bánh chưng Yasaka

ẢNH: C.T

Bên cạnh đó, một phần được tặng cho cán bộ, nhân viên khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang; số còn lại khoảng 200 bánh, khách sạn sẽ tặng các cơ sở nuôi dạy trẻ em và một số trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Khách sạn Yasaka Nha Trang 'cầm tay chỉ việc' du khách gói bánh chưng tết - Ảnh 2.

Du khách được nhân viên khách sạn hướng dẫn cắt lá, gói bánh chưng

ẢNH: C.T

Theo ông Ngọc, cùng với việc chuẩn bị sẵn nguyên liệu, khuôn gói bánh, khách sạn đã bố trí những người am hiểu nghề truyền thống trực tiếp hướng dẫn các công đoạn gói bánh để mỗi người tạo ra chiếc bánh của riêng mình. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa cổ truyền Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Khách sạn Yasaka Nha Trang 'cầm tay chỉ việc' du khách gói bánh chưng tết - Ảnh 3.

Hoạt động gói bánh chưng thu hút nhiều người tham gia trong dịp cận tết

ẢNH: C.T

Cũng như mọi năm, trong ngày hội, một số du khách quốc tế đang lưu trú ở khách sạn đã cùng cắt lá, gói bánh chưng xanh trải nghiệm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Theo ghi nhận, trong sáng cùng ngày có hơn 100 lượt người tham gia gói bánh.

Tin liên quan

Kịch tết 2026: 'Muôn vị' đón xuân

Kịch tết 2026: 'Muôn vị' đón xuân

Tết là mùa sân khấu kịch phía nam hoạt động sôi động nhất. Năm nay, dù bối cảnh kinh tế khó khăn, các ông bà bầu vẫn đầu tư lớn cho sân khấu.

Gói bánh chưng tại Hungary: Dịp ôn lại kỷ niệm tết Việt

Những nàng dâu Việt đón Tết ở nước ngoài: Làm bánh chưng, hành muối và nỗi nhớ gia đình

Khám phá thêm chủ đề

Bánh chưng Tết cổ truyền du khách Nha Trang gói bánh chưng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận