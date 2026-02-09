Khách sạn Yasaka Nha Trang 'cầm tay chỉ việc' du khách gói bánh chưng tết

Theo ông Trần Tấn Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Yasaka-Saigon-Nhatrang, năm nay khách sạn sẽ gói khoảng 1.000 cái bánh chưng. Số bánh này được phục vụ cho khách lưu trú tại khách sạn và một số đơn vị, cá nhân đặt bánh.

Du khách hào hứng tham gia gói bánh chưng tại chương trình Lễ hội bánh chưng Yasaka ẢNH: C.T

Bên cạnh đó, một phần được tặng cho cán bộ, nhân viên khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang; số còn lại khoảng 200 bánh, khách sạn sẽ tặng các cơ sở nuôi dạy trẻ em và một số trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Du khách được nhân viên khách sạn hướng dẫn cắt lá, gói bánh chưng ẢNH: C.T

Theo ông Ngọc, cùng với việc chuẩn bị sẵn nguyên liệu, khuôn gói bánh, khách sạn đã bố trí những người am hiểu nghề truyền thống trực tiếp hướng dẫn các công đoạn gói bánh để mỗi người tạo ra chiếc bánh của riêng mình. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa cổ truyền Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Hoạt động gói bánh chưng thu hút nhiều người tham gia trong dịp cận tết ẢNH: C.T

Cũng như mọi năm, trong ngày hội, một số du khách quốc tế đang lưu trú ở khách sạn đã cùng cắt lá, gói bánh chưng xanh trải nghiệm nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Theo ghi nhận, trong sáng cùng ngày có hơn 100 lượt người tham gia gói bánh.