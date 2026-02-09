Kịch tết 2026: 'Muôn vị' đón xuân

Kịch tết TP.HCM: có buồn, có vui, và những điểm sáng

Với kịch tết thì hài hước, dí dỏm vẫn là xu hướng chủ đạo. Tiếng cười năm nay chú trọng sự tử tế, sạch sẽ, không làm khán giả khó chịu. Sân khấu IDECAF vừa làm vở mới vừa dựng lại vở cũ, với danh sách kịch phong phú. Quạ hồng tung cánh dù đem lại tiếng cười cho khán giả nhưng cũng mang triết lý sâu xa, nhắc nhở về sự thức tỉnh và thiện lương trong mỗi con người. Chất triết lý cũng thấm đẫm trong 12 bà mụ, rằng con người sinh ra chỉ với một nửa phẩm chất trời cho, phần còn lại là do cuộc đời nhào nặn; hoặc Tấm Cám đại chiến nhấn mạnh tính đấu tranh, không buông xuôi theo hoàn cảnh.

Vở Người đi ngược dòng ẢNH: H.K

Sân khấu Hồng Vân mang đến tiếng cười dễ thương với Bắt cá 3 tay và Tương đối rối tương phùng. Hai vở đều được viết với thủ pháp rất khéo, cài đặt tình huống tạo sự hiểu nhầm dở khóc dở cười, cuối cùng bật lên lời khuyên rất nhân văn, rằng con người phải sống tử tế thì mới có tình yêu trọn vẹn, hoặc sự tử tế sẽ gỡ rối mọi thứ, để mọi người sống hạnh phúc bên nhau. Sinh nhật triệu đô của sân khấu Thế Giới Trẻ cũng cùng kiểu cười như thế, với câu chuyện rất rối, đan cài tình huống giỏi, kết thúc là buông bỏ lòng tham để sống bình yên. Những thông điệp sâu sắc ẩn sau lớp vỏ hài hước chính là điểm mạnh của hài miền Nam.

Nhà hát Kịch TP.HCM ra mắt Ra giêng anh cưới em phần 2 với tiếng cười đậm chất Nam bộ, gợi nhớ làng quê, người quê, tết quê rất gần gũi, thân tình. Đại chiến hòn triệu đô (sân khấu Quốc Thảo) cũng lấy bối cảnh Nam bộ, với một đám cưới mà hai bên đều "nổ" để khoe của, cuối cùng cũng chỉ có chân tình mới đem tới hạnh phúc.

Bên cạnh đó, khán giả TP.HCM cũng không hề kiêng cữ khi dành thời gian cho những vở kịch tết "xem mà khóc". Sân khấu Hoàng Thái Thanh quanh năm chỉ dựng bi kịch, tết tiếp tục lên lịch một loạt vở khiến người ta khóc. Bà bầu Ái Như nói: "Ngộ lắm, tết mà tôi dựng vở hài khán giả cũng không chịu, cứ nhất quyết xem bi thôi, rồi khóc, và ra về trong hạnh phúc. Có vài năm thử dựng vở vui mà bán vé lại thua vở buồn". Năm nay ngoài Hẹn nhau ở cuối con đường là vở bi kịch mới, thì có 29 anh về được tái dựng, chưa kể Trái tim oan khuất, Lạc ở đáy sông, Bông hồng cài áo, Tóc mai sợi vắn sợi dài cũng diễn lại đầy tự tin.

Vở Con gái chị Hằng ẢNH: H.K

Sân khấu Thế Giới Trẻ ra mắt Gánh hát về khuya đầy trắc ẩn với thân phận người nghệ sĩ kiếp tằm nhả tơ. Tác phẩm Người ngựa - ngựa người của nhà văn Nguyễn Công Hoan được cảm tác thành vở Mã đáo khai xuân (Nhà hát Kịch TP.HCM) mang tới cảm giác nghẹn ngào bởi sự cùng khổ của những người dưới đáy xã hội xưa. Nhưng đẹp thay, ánh sáng tình người vẫn lấp lánh soi rõ con đường thiện lương mà họ đang đi, tựa vào nhau để sống.

Người đi ngược dòng (sân khấu Thiên Đăng) là tiếng khóc không dám bật ra, như nhân vật Chơn mà NSƯT Thành Lộc thể hiện. Nỗi đau phải nén lại suốt gần 20 năm, rồi òa vỡ nhưng vẫn phải nén lần nữa, trở thành tiếng rên xiết, tiếng gầm gừ của con thú bị thương. NSƯT Hữu Châu dựng một vở rất đau, rất tinh tế, khiến mọi người nể phục.

Đặc biệt, Con gái chị Hằng là bước chuyển lớn của sân khấu Trương Hùng Minh, từ hài kịch chuyển sang những vở bi, vở nặng ký, không chạy theo thương mại. Dưới bàn tay của đạo diễn Ngọc Duyên, người từng đoạt giải Quán quân chương trình Kịch cùng Bolero 2017, vở nghiêm túc nhưng vẫn đầy sức hấp dẫn.

Khác lạ nhất trong mùa tết này là sân khấu 5B của bà bầu NSND Mỹ Uyên khi dựng cùng lúc 2 vở thiếu nhi Náo động rừng cổ tích, Bí mật rạp xiếc và chú ngựa thần. NSND Mỹ Uyên bày tỏ: "Ngày tết, thiếu nhi cũng có nhu cầu giải trí nhưng hầu như thiếu vắng tác phẩm trên sân khấu, nên tôi dựng để các em thưởng thức. Bán vé lai rai trước tết rồi, các em hưởng ứng tốt lắm". Học sinh được nghỉ tết khá dài ngày, phụ huynh tranh thủ chở con ra rạp, vừa giải trí vừa nhận được thông điệp giáo dục từ các vở kịch.

Một cảnh trong Ra giêng anh cưới em ẢNH: H.K

Một điểm sáng nữa là vở Đức Tả quân Thượng công Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử được diễn tại Nhà hát Thanh Niên. Ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho biết có nhiều người mê kịch sử nhưng trong năm không có ngày rảnh, nên mùa tết họ tranh thủ đi xem. Khán giả thích kịch nghiêm túc và nặng ký đã có tác phẩm để thưởng thức trong những ngày xuân.

Hà Nội: cộng hưởng kịch và nhạc

Sự háo hức của khán giả sân khấu phía bắc thì gắn với các chương trình hài xuân cộng hưởng kịch và âm nhạc. Trong đó, Xuân phát tài 16 vừa được biểu diễn, ghi hình ngày 31.1. Số thứ 16 của Xuân phát tài vẫn quy tụ các danh hài, danh ca như: Xuân Hinh, Hồng Vân, Hoài Linh, Thanh Thanh Hiền, Tự Long, Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Lệ Quyên, Quốc Thiên… Trên trang facebook của Xuân phát tài, nhiều tiểu phẩm của chương trình từ những năm trước cũng được phát lại, tiếp tục thu hút người xem, chứng tỏ "tuổi thọ" của chương trình sân khấu cười mà xúc động vì tình thân này.

Mặc dù vậy, ông Cao Dương, Giám đốc Hoa Dương Entertainment - cũng là người chèo lái Xuân phát tài 16, cho biết: "Việc tìm tài trợ cho sân khấu hài tết năm nay khó hơn nhiều năm trước". Theo ông Dương, để có được chương trình đông khách tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng như thu hút nhiều người xem trên YouTube khi biên tập và phát, chi phí bỏ ra không hề nhỏ. "Tiền chúng tôi thuê địa điểm để tập nhảy múa diễn tính ra cũng vài trăm triệu đồng. Có những chương trình vũ công tập tới nửa tháng, sàn tập phải lớn vì có tới 30 vũ công. Tập trong Nam, tập ngoài Hà Nội. Rồi tiểu phẩm hài kịch. Tiểu phẩm của chị Hồng Vân có thể mượn sân khấu của chị ấy, ngoài ra đều phải thuê địa điểm tập", nhà sản xuất tư nhân này chia sẻ.

Chương trình Tết vạn lộc 2026 cũng có công thức gần giống Xuân phát tài: đầu tư ca nhạc, đầu tư kịch bản hài, mang đến những phút giây cảm động và mong ước đoàn viên. Năm nay, Tết vạn lộc được đầu tư theo phong cách tối giản, dàn nhân sự vẫn đủ mặt anh tài từ người dẫn chương trình Thảo Vân đến các nghệ sĩ như NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, Vượng Râu, Thanh Tú, Kim Tiểu Long…

Bên cạnh đó, Nhà hát Tuổi Trẻ chạy buổi sơ duyệt chương trình Phố cười (chương trình đặc biệt cho tết năm nay) vào sáng 9.2. NSND Doãn Bằng, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, cho biết Phố cười dù vẫn là hài kịch và ca nhạc nhưng có hình thức khác, rất gần với một vở nhạc kịch. Trong vở có những câu chuyện kết nối, khép kín chứ không phải là những tiểu phẩm lẻ như Đời cười trước đây. Câu chuyện trong Phố cười kể về gia đình 3 thế hệ với chủ đề Ghen và nhiều bài hát đang "hot" sẽ xuất hiện. "Một năm có dịp này để kết hợp hai đoàn kịch và hát để "khoe" năng lực nghệ thuật, các nhân tố sáng tạo của nhà hát. Phố cười có đầy đủ các khuôn mặt ăn khách của đơn vị", NSND Doãn Bằng cho biết và chia sẻ có thể tới đây nhà hát sẽ cân nhắc việc dựng các tiểu phẩm rồi phát lên YouTube như nhiều chương trình hài xuân khác.