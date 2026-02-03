Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Nghệ sĩ kịch diễn cải lương trong gánh hát về khuya

Anh Vũ
Anh Vũ
03/02/2026 07:00 GMT+7

Sân khấu Thế Giới Trẻ (TP.HCM) vừa mang đến một làn gió mới cho cải lương qua vở kịch Gánh hát về khuya (tác giả - đạo diễn Gia Bảo).

Vở diễn mở ra không gian của đoàn cải lương Hương Mùa Xuân với lời đồn đoán về linh hồn một cô đào chánh lẩn khuất sau bức màn nhung. Tuy nhiên, yếu tố hồi hộp không dùng để hù dọa rẻ tiền mà trở thành chất xúc tác tâm lý, khiến các thành viên trong đoàn phải nhìn lại mình, vượt qua nỗi sợ để hoàn thành vở tuồng Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài sau hàng loạt sự cố.

Nghệ sĩ kịch diễn cải lương trong gánh hát về khuya- Ảnh 1.

Huỳnh Bảo Ngọc (trái) vai Cẩm Lài, Lim Phước Sang vai Minh Vũ trong Gánh hát về khuya

ẢNH: H.K

Đạo diễn Gia Bảo đã khéo léo lột tả những lát cắt bi hài, những góc khuất sáng - tối của nghệ thuật cải lương trước biến động thời đại. Thông điệp cốt lõi của vở kịch chính là sự buông bỏ cái tôi ích kỷ. Ở đó, người nghệ sĩ phải tự vấn về trách nhiệm trước khán giả, biết chấp nhận lùi lại phía sau để nhường chỗ cho lớp trẻ kế thừa. Đó cũng là nỗi lòng của những người đi qua thời vàng son, dẫu nuối tiếc thanh xuân nhưng vẫn sẵn sàng trả lại hào quang để "thánh đường" sân khấu được trọn vẹn vẻ đẹp thiêng liêng.

NSƯT Bạch Long trong vai trò biên đạo đóng góp không nhỏ giúp dàn diễn viên trẻ như Thuận Nguyễn, Cẩm Tú, Huỳnh Bảo Ngọc, Lim Phước Sang... nắm vững vũ đạo, trình thức của cải lương tuồng cổ, và họ biểu diễn tốt đến bất ngờ. Các bài bản được chắt lọc, thể hiện ngắn gọn và hiện đại, giúp nghệ thuật truyền thống trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với khán giả trẻ. Riêng Gia Bảo, Minh Dự, Phương Lan, Lâm Nguyễn... đã tạo nên một dàn trụ cột vững vàng và dí dỏm. Cười đó rồi lại nghẹn ngào đó, Gánh hát về khuya khẳng định một chân lý: Nghệ thuật chỉ thực sự sống mãi khi có sự nối truyền bằng lòng bao dung và tình yêu nghề thuần khiết.

