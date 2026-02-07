NSƯT Vũ Luân lần đầu diễn kịch

Điểm nhấn đặc biệt nhất của mùa diễn năm nay chính là sự xuất hiện của NSƯT Vũ Luân trong vở Ra giêng anh cưới em 2 (tác giả Lam Tuyền - đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu). Vốn được khán giả mặc định với hình ảnh chàng kép đẹp của sân khấu cải lương, đây là lần đầu tiên Vũ Luân bước lên sân khấu với tư cách một diễn viên kịch nói. Chia sẻ về lần "lấn sân" này, Vũ Luân cho biết anh muốn đóng góp sức mình để ủng hộ sự trở lại của Nhà hát Kịch TP.HCM. Dù là kịch nói, đạo diễn vẫn khéo léo khai thác sở trường ca hát và vũ đạo của anh, giúp vai diễn vừa có chiều sâu tâm lý, vừa mang đậm dấu ấn cá nhân. Sự kết hợp giữa Vũ Luân cùng các nghệ sĩ kịch nói gạo cội như NSƯT Việt Hà, Minh Dự, Tuyết Mai, Nguyễn Thanh Tuấn, Đoàn Thanh Phượng… tạo nên sự cộng hưởng thú vị.

NSƯT Vũ Luân trong vở Ra giêng anh cưới em 2 ẢNH: H.K

Ra giêng anh cưới em 2 mang màu sắc tươi sáng và đậm chất Nam bộ, xoay quanh những câu chuyện tình cảm éo le, cùng những mâu thuẫn và hiểu lầm duyên dáng giữa hai ông già "khắc khẩu". Tình bạn, tình yêu và những giá trị gia đình được lồng ghép khéo léo qua các tình huống dở khóc dở cười, nhằm giải quyết những khúc mắc để hướng tới một cái kết viên mãn ngày xuân.

NSƯT Việt Hà và Đoàn Thanh Phượng trong vở Ra giêng anh cưới em 2 ẢNH: H.K

Ở một gam màu trầm lắng và sâu sắc là vở Mã đáo khai xuân, một tác phẩm được cảm tác từ truyện Người ngựa, ngựa người của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Vở diễn do tác giả Hoàng Mẫn chấp bút và nữ đạo diễn Đỗ Thúy dàn dựng. Vốn là tác phẩm tốt nghiệp của đạo diễn Đỗ Thúy, vở diễn được nâng cấp chuyên nghiệp với sự tham gia của Quốc Thịnh, Đỗ Thúy, Đoàn Thanh Phượng, Hồng Phạm, Nguyễn Thanh Tuấn... Câu chuyện giữa anh phu xe và cô gái bán hoa trong đêm giao thừa là cuộc gặp gỡ của những phận người cùng khổ nương tựa nhau tìm hơi ấm đêm trừ tịch, khiến người xem nghẹn lòng. Ông Nguyễn Hoài Phương, Phó giám đốc Nhà hát, cho biết: "Ngày xuân mà diễn một câu chuyện buồn cũng là chủ ý của nhà hát, bởi con người rất cần rung động với tình thương, cần thấu cảm với những thân phận quanh mình". Nhưng thật ra vở kịch có rất nhiều chi tiết dí dỏm từ diễn viên Quốc Thịnh. Anh là một "cây hài" giỏi nghề, đã đan xen được chất bi - hài với nhau, khiến người xem cười nhưng là cười ra nước mắt.

Đỗ Thúy và Quốc Thịnh trong vở Mã đáo khai xuân ẢNH: H.K

Việc lựa chọn một tác phẩm chuyển thể từ văn học kinh điển như Mã đáo khai xuân hoàn toàn nằm trong lộ trình định hướng mới của ban lãnh đạo. Ông Nguyễn Hoài Phương khẳng định, đơn vị sẽ kết hợp giữa tính giải trí và giá trị văn học, tập trung khai thác các tác phẩm chuyển thể từ văn học để phục vụ đối tượng học sinh - sinh viên, đồng thời đa dạng hóa đội ngũ diễn viên. Trong không gian ấm cúng khoảng 200 ghế của rạp Công Nhân, sự trở lại đầy tâm huyết này hứa hẹn mang đến cho khán giả một điểm hẹn nghệ thuật chất lượng.