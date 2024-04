Khách Tây 'Nhập gia tùy tục' vừa nấu phở vừa tấu hài trước Huỳnh Lập

Tham gia chương trình Nhập gia tùy tục (tập 2, lên sóng tối 15.4 trên VTV3), Dũng Gee (đến từ Úc) và Hello Nikki (người Nga) đã được thưởng thức 2 trong số rất nhiều món phở biến thể: phở đuôi bò và phở bò sá sùng tươi.

Hello Nikki (người Nga) thích thú vào bếp

Anh cùng vợ chế biến phở

Huỳnh Lập chăm chú xem Hello Nikki trổ tài

Hello Nikki và vợ có màn biểu diễn thư giãn "khó đỡ" NVCC

Nếu món phở đuôi bò có hương thơm hấp dẫn từ các loại thảo mộc cùng vị giòn dai của miếng da đuôi thì phở bò sá sùng lại chinh phục người thưởng thức ở vị ngọt thanh mát từ miếng sá sùng tươi.

Ở Nhập gia tùy tục, phở đuôi bò cùng phở bò sá sùng khiến 2 vị khách Tây "bấn loạn" từ khâu đi chợ… giành nguyên liệu đến các thao tác chế biến, bởi món này với người Việt đã khó nấu huống chi người nước ngoài.

Dẫu vậy, trong quá trình chuẩn bị, chế biến, hai chàng trai ngoại quốc vui tính liên tục giao lưu tương tác, thăm hỏi tình hình lẫn nhau; thậm chí, Dũng Gee còn tranh thủ "đánh đòn" tâm lý đối phương, không ngừng lên tiếng "nhìn không ngon", "xong rồi" khiến vợ anh phải "tuýt còi": "You xạo xạo later you thua nè (anh xạo xạo chút nữa là anh thua này)".

Lần đầu được trực tiếp nấu phở, hai người bạn quốc tế phải tìm đến sự trợ giúp của vợ để hoàn thiện món ăn. Nikki được bà xã sơ chế trước các nguyên liệu dùng phở, còn Dũng Gee cũng được "nóc nhà" nêm nếm đủ gia vị cho nồi nước dùng.

Đến khi bài trí tươm tất, món phở của Nikki gây bất ngờ bởi nước dùng thanh, ngọt, khiến đầu bếp Hoàng Văn Dương cảm thấy "rất hạnh phúc" và "vừa miệng" khi được thưởng thức món ngon được chế biến từ các bạn ngoại quốc.

Dũng Gee (trái) vào bếp

Và trổ tài khám phá nguyên liệu

Lựa rau chế biến

Những màn tấu hài của khách Tây ở Nhập gia tùy tục, trong khi phải "đau đầu" chế biến ẩm thực, tạo cảm giác thư giãn cho người chơi NVCC

Nếu như Nikki chuộng gu thanh đạm thì món phở của Dũng Gee lại đậm đà và bát ngát hương vị của các loại thảo mộc. Chính sự tự tin trong lúc chế biến, cách trình bày đẹp mắt và hương vị cân bằng đã giúp món phở của Dũng Gee "đốn tim" chef Dương trong lần ghé thăm gia đình Nhập gia tùy tục.