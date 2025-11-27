Khách Tây nườm nượp tới TP.HCM học pha cà phê trứng

Lưu luyến hương vị béo ngậy và đậm đà của cà phê Việt, nhiều vị khách nước ngoài muốn học bằng được công thức để tự pha khi trở về quê hương.

Trong không gian ấm cúng, các vị khách được đeo tạp dề và giới thiệu về những dụng cụ sẽ được sử dụng trong buổi học này. Trên mỗi khay tre là một phin cà phê, ấm siêu nhỏ đặt vợt vải và ly thủy tinh kiểu xưa. Học viên chăm chú lắng nghe cách pha từ giảng viên.

Anh Phương (31 tuổi, P.Khánh Hội) kể ngày nào cũng pha phin ở nhà nhưng không thấy thơm. Tới lớp mới biết bí quyết nằm ở bước ủ nóng cà phê trong 1 phút trước khi rót nước sôi, thao tác nhỏ tạo nên khác biệt lớn.

Bộ dụng cụ pha cà phê phin và cà phê vợt được bày trên khay tre ẢNH: CTV

Người đứng lớp là anh Nguyễn Đình Lê Hòa - sáng lập M.O.M Cooking Class. Anh nói cà phê không chỉ là thức uống mà là một phần văn hóa Việt. Trong workshop, anh chọn giới thiệu cà phê trứng kiểu Hà Nội và cà phê vợt Sài Gòn là hai phong cách tiêu biểu nhất.

Cà phê trứng miền Bắc dùng 85-90% robusta để tạo vị đậm và nhiều caffeine. Lớp kem trứng đánh từ lòng đỏ, đường, mật ong và chút muối để cân vị sánh, mịn, đổ xuống chậm. Gu uống của người miền Nam lại thiên về sữa nhiều hơn, vị cà phê nhẹ nhàng hơn, thường pha theo tỷ lệ 50-50.

Khách du lịch chăm chú thực hành từng bước pha cà phê ẢNH: CTV

Với cà phê vợt, anh Hòa dùng hạt rang xay thô, ủ trong vợt vải và đun liu riu trên ấm siêu nhỏ cho ra vị mềm, mượt. Mỗi học viên tự cân 20g cà phê, chiết xuất đủ thời gian rồi pha thành ly cà phê vợt đúng kiểu Sài Gòn xưa.

Anh Brian Letwin (41 tuổi, người Mỹ) đã sống ở Việt Nam 10 năm vì mê văn hóa bản địa chia sẻ, anh từng thắc mắc làm sao người Việt "pha trứng sống vào cà phê mà không tanh". Khi tự tay đánh trứng, rắc cacao và tưới lớp sốt trứng lên cà phê phin, anh liên tục ồ lên vì bất ngờ.

Anh Brian Letwin (41 tuổi, người Mỹ) thích thú khi pha ly cà phê trứng chuẩn Việt Nam ẢNH: CTV

Trong khi đó, Emma Richardson (28 tuổi, Anh), du lịch Việt Nam lần đầu nói cô từng thử cà phê trứng ở Hà Nội nhưng "không tin có thể tự làm được". Sau buổi học, Emma cười lớn: "Giờ thì tôi hiểu vì sao người Việt tự hào về cà phê đến vậy. Tôi sẽ pha món này cho bố mẹ khi về London". Chị Luca Marenzi (35 tuổi, Ý) một barista nghiệp dư lại đặc biệt thích phần làm cà phê vợt: "Ở Milan tôi chỉ pha espresso, cappuccino. Còn cà phê vợt giống một nghi lễ hơn, chậm rãi, kiên nhẫn… và tôi thích điều đó".

Ngoài học pha cà phê, khách nước ngoài còn thích học làm các món ăn Việt Nam như bánh xèo, phở, bò nướng lá lốt... ẢNH: CTV

Sau lớp học khoảng 45 phút, khách được thưởng thức hai ly cà phê tự pha cùng bữa sáng đặc trưng có bánh mì và xôi cốm. Anh Hòa giải thích miền Nam quen bánh mì, miền Bắc ăn xôi; mùa thu mà có ly cà phê trứng và chén xôi cốm thì "hết ý". Xôi cốm anh nấu từ nguyên liệu miền Bắc, còn bánh mì lấy từ lò bánh trên đường Trần Quang Khải, nơi chỉ dùng men ủ 48 giờ, không đánh bột, tạo ra ổ bánh ruột đặc và thơm.

Bữa sáng Việt quen thuộc gồm xôi cốm, bánh mì và flan được phục vụ sau lớp học pha cà phê

ẢNH: LÊ NAM

3 năm qua, M.O.M Cooking Class đã đón khoảng 30.000 lượt khách, đa phần từ Mỹ, châu Âu, Canada… trở thành một trong những lớp học nấu ăn nổi tiếng nhất dành cho người nước ngoài ở TP.HCM. "Cà phê không phải sản phẩm chủ lực, nhưng học xong bánh xèo, phở, bò lá lốt… khách nào cũng muốn học pha cà phê kiểu Việt", anh Hòa nói.

Nhiều người mê vị béo ngậy, đậm đà của cà phê Việt đến mức quyết tâm học bằng được công thức để mang hương vị này về quê nhà ẢNH: LÊ NAM

Lớp pha cà phê có giá 15 USD (khoảng 400.000 đồng), gồm hướng dẫn, nguyên liệu, dụng cụ và hai ly cà phê (trứng, sữa đá), kèm bánh mì, xôi để khách thưởng thức. Khách muốn học chuyên sâu 1-1 sẽ có giá khoảng 50-60 USD (1,3-1,5 triệu đồng). "Mục tiêu của tôi là để du khách tiếp cận văn hóa Việt theo cách thú vị và gần gũi nhất", anh Hòa chia sẻ.