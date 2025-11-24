Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?

Phương Nam
Phương Nam
24/11/2025 10:10 GMT+7

Trải nghiệm tham quan bằng đường sông Sài Gòn, với cano hiện đại, phục vụ bữa sáng trên sông, cà phê Việt Nam và trái cây tươi xuyên suốt hành trình đem đến nhiều cảm xúc.

Hành trình kéo dài một ngày của Saigon River Star được thiết kế như một hành trình "dòng sông kể chuyện", đưa du khách bắt đầu từ bến tàu Bạch Đằng (TP.HCM) tới Củ Chi, Bình Dương (cũ) với nhiều điểm nhấn được chăm chút kỹ lưỡng.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 1.

Một ngày giữa tháng 11, thời tiết TP.HCM mát mẻ, phù hợp để khách du lịch trải nghiệm tour sông nước Sài Gòn

ẢNH: LÊ NAM


7 giờ 45: Du khách tập trung tại bến tàu Bạch Đằng, nhận khăn lạnh, dùng bữa sáng nhẹ gồm bánh mì thịt chả pate, trái cây tươi (chuối, nhãn), cà phê Việt Nam, nước mía và nước suối, khăn lạnh. Trái cây và nước uống được phục vụ liên tục trong suốt chuyến.

8 giờ: Cano rời bến, bắt đầu hành trình xuôi sông về Củ Chi. Du khách phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển gần 45 phút, nhưng áo phao mới và sạch khiến hành trình dễ chịu hơn nhiều.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 2.
Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 3.

Tour này có bữa sáng là bánh mì pate, cà phê sữa; trái cây tươi, khăn lạnh, nước mát được phục vụ xuyên suốt hành trình

ẢNH: LÊ NAM

9 giờ 30: Cano cập bến Củ Chi. Du khách tham quan địa đạo, trải nghiệm các đường hầm, hố bom B52 và khu vực trưng bày tái hiện chiến trường xưa. Vào giai đoạn cao điểm khách quốc tế, khu bắn súng thể thao đông kín du khách Âu - Á, với mức giá 40 đến 60 nghìn đồng/viên (bán theo cụm 10). Tiếng súng vang dội khắp khu vực tạo không khí sôi động.

Một số trải nghiệm đặc trưng như thử chui xuống hầm nhỏ, đậy nắp lá cây ngụy trang cũng thu hút nhiều du khách, đặc biệt là khách Tây. Đây đang là "trend" trên mạng xã hội, nên nhiều nhóm xếp hàng quay clip trải nghiệm.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 4.

Khách nước ngoài tấp nập tham quan địa đạo Củ Chi

ẢNH: LÊ NA

11 giờ: Sau khi rời Củ Chi, cano tiếp tục xuôi dòng về phía Bình Dương (cũ). Đây là quãng thời gian thư giãn, tận hưởng cảnh sông và gió mát.

11 giờ 30 - 12 giờ: Đoàn ghé khu sinh thái Bình Dương, nơi du khách dùng bữa trưa trong không gian thoáng đãng. Món ăn được chuẩn bị theo phong cách dân dã, với đặc trưng vùng miền như gỏi tôm, canh gà lá é, cá kho, bánh bao chiên…

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 5.

Bữa trưa với nhiều món ngon đặc trưng của địa phương

ẢNH: LÊ NAM

13 giờ 30: Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục tham quan các làng nghề truyền thống của Bình Dương, nơi vẫn gìn giữ những nghề thủ công đã tồn tại hàng chục năm.

Điểm dừng chân đầu tiên là xưởng guốc mộc Sáu Dẻo - một trong những cơ sở làm guốc còn sót lại của làng nghề. Bên trong xưởng, công nhân tất bật xẻ từng thân gỗ lớn, tạo hình thành những phôi guốc nhỏ xinh trước khi đánh bóng và hoàn thiện sản phẩm. Các mẫu guốc được bày bán với kiểu dáng bắt mắt, giá chỉ từ 120.000 - 150.000 đồng/đôi, phù hợp để mua làm quà.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 6.

Mỗi đôi guốc có giá 120.000 - 150.000 đồng, khách Việt cho biết giá hợp lý, dễ mua, nhiều mẫu mã lựa chọn

ẢNH: LÊ NAM

Đoàn tiếp tục ghé thăm gia đình bà Dương Thị Nguyệt Thu, hơn 80 tuổi, nghệ nhân làm heo đất truyền thống có thâm niên vài chục năm. Hiện vào mùa cao điểm sản xuất heo đất phục vụ tết nên nhân công tất bật sơn, vẽ và hoàn thiện đơn hàng. Giá bán khá mềm: heo nhỏ chỉ 15.000 đồng, còn loại heo lớn hình đồng tiền dao động 80.000 - 100.000 đồng, thu hút nhiều du khách mua về làm kỷ niệm.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 7.

Thăm làng nghề làm heo đất ở Lái Thiêu

ẢNH: LÊ NAM

15 giờ: Cano rời Bình Dương trở về TP.HCM. Hành trình kết thúc tại Bến Bạch Đằng vào buổi chiều.

Lịch trình thong thả, nhiều điểm nhấn

Bà Nguyễn Xuân Bích Chi, Giám đốc kinh doanh Saigon River Star, cho biết tour hiện tập trung phục vụ thị trường châu Âu, là nhóm khách đặc biệt quan tâm đến văn hóa lịch sử và có xu hướng chi tiêu cao. Hiện đơn vị sở hữu 3 cano, từ năm 2026 sẽ đưa vào hoạt động thêm 5 - 7 cano, tàu 36 chỗ để đáp ứng nhu cầu lớn từ khách châu Âu. 

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 8.

Đơn vị tiếp tục tăng số lượng tàu, cano để phục vụ nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước

ẢNH: LÊ NAM

Đánh giá về tiềm năng hút khách của dòng sản phẩm này, ông Lưu Văn Thái, Giám đốc kinh doanh Asiana Link Travel, cho biết tour cano Củ Chi - Bình Dương có mức giá 2,2 - 2,5 triệu đồng, chất lượng "xứng đáng với chất lượng tàu, áo phao mới, sạch, dịch vụ đầy đủ và hướng dẫn viên nói được ngôn ngữ". Đây cũng là lý do tour rất được khách cao cấp và khách nước ngoài ưa chuộng.

Một ngày đi tour đường sông tới Củ Chi có gì?- Ảnh 9.

Điểm tham quan cuối cùng kết thúc lúc 14 giờ 30 phút, khách được tặng các món quà từ làng nghề địa phương, để lại nhiều kỉ niệm đẹp

ẢNH: CTV

Hiện nay, ngoài Saigon River Star còn có 3 đơn vị khác khai thác đường sản phẩm du lịch đường sông này. Theo bà Chi, điểm khác biệt lớn của đơn vị là thay vì kết thúc tour ngay sau Củ Chi trên tuyến sông Sài Gòn, công ty tiếp tục đưa khách đến Bình Dương, ghé các điểm văn hóa nhỏ để tạo độ "mềm" cho hành trình.

