Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước

Phương Nam
Phương Nam
22/11/2025 14:58 GMT+7

Từ tuần này, người dân TP.HCM có thêm điểm đến mới với Triển lãm "Đồng tiền Việt Nam" tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II, nơi trưng bày hơn 1.500 hiện vật kể lại lịch sử qua từng tờ bạc, đồng xu của Việt Nam.

Sáng 22.11, Triển lãm "Đồng tiền Việt Nam - Hành trình theo dòng chảy lịch sử dân tộc" chính thức khai mạc tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 (số 8 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, TP.HCM).

Sự kiện mở cửa miễn phí, giới thiệu hơn 1.500 hiện vật tiền tệ qua các giai đoạn lịch sử từ thời Đông Dương đến tiền polymer hiện đại, mang đến cho công chúng một góc nhìn độc đáo về lịch sử dân tộc qua câu chuyện của đồng tiền.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 1.

Bên trong NHNN chi nhánh Khu vực 2

ẢNH: LN

Triển lãm do NHNN chi nhánh Khu vực 2 tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025 và hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (1951 - 2026). Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, triển lãm còn là "hành trình cảm xúc" đưa người xem nhìn lại chiều dài phát triển kinh tế xã hội của đất nước thông qua những tờ bạc, đồng xu từng hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 2.

Bảo tàng mini ngay trong tòa nhà kiến trúc Pháp hơn 90 năm tuổi

Triển lãm được tổ chức tại tầng trệt tòa nhà NHNN chi nhánh Khu vực 2 - công trình kiến trúc Pháp xây dựng từ năm 1929 - 1931, sở hữu nét cổ điển đặc trưng với mái ngói đỏ, cửa vòm lớn và những mảng tường vàng, đây cũng là một trong những lý do khiến không gian triển lãm trở nên hấp dẫn hơn. Cảm giác vừa bước vào trưng bày, vừa "du hành thời gian" trong một tòa nhà cổ, đẹp mắt.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 3.

Nhiều người dân và du khách hào hứng khi lần đầu tiên được xem đầy đủ về hình ảnh đồng tiền Việt Nam từ xưa đến nay

ẢNH: LN

Ngay từ lối vào, khách tham quan sẽ bắt gặp những tủ trưng bày xếp theo dòng thời gian. Từng tờ bạc Đông Dương, Giấy bạc Cụ Hồ, tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, đồng xu hay tờ polymer hiện đại đều được giữ gìn cẩn thận như những mảnh ghép quan trọng của lịch sử. Mỗi hiện vật là một "nhân chứng", kể lại câu chuyện của từng giai đoạn đất nước chiến tranh, đổi mới, phát triển nhưng theo một cách nhẹ nhàng, gần gũi và dễ hiểu hơn rất nhiều.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 4.

Triển lãm “Đồng tiền Việt Nam” tái hiện dòng chảy lịch sử dân tộc qua hơn 1.500 hiện vật

Triển lãm được chia thành 4 mảng chủ đề rõ ràng:

  • Tiền Đông Dương - những tờ bạc in hình con trâu, bà đầm oai nghiêm trên nền giấy cũ kỹ, giai đoạn mà Việt Nam còn nằm trong bán đảo Đông Dương thuộc Pháp.
  • Giấy bạc tài chính - Giấy bạc "Cụ Hồ" (1945 - 1954), là những tờ tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, in hình Bác Hồ, đánh dấu sự khẳng định chủ quyền quốc gia sau Cách mạng Tháng Tám.
  • Tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951 - 1975), bước chuyển quan trọng khi hệ thống ngân hàng được thành lập và phát triển.
  • Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 1975 đến nay), thể hiện rõ nhất hành trình đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa của nền kinh tế.

Hơn 1.500 hiện vật được trưng bày theo hướng trực quan, dễ tiếp cận, phù hợp với cả giới trẻ. Chỉ cần đứng trước một tủ trưng bày, bạn có thể thấy rõ sự thay đổi từ chất liệu, màu sắc, thiết kế đến giá trị văn hóa của đồng tiền qua nhiều thập kỷ.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 5.

Điểm nhấn công nghệ có tham quan VR, trải nghiệm màn hình chạm

Không chỉ trưng bày hiện vật, triển lãm còn có khu vực trải nghiệm số hóa với hệ thống màn hình chạm và công nghệ VR. Khách tham quan có thể "dạo một vòng" trụ sở NHNN Việt Nam tại 49 Lý Thái Tổ (Hà Nội), xem lại triển lãm "80 năm thành tựu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam" từng tổ chức tại Đông Anh, hoặc tiếp cận kho dữ liệu số về các thủ tục hành chính.

Sự kết hợp giữa hiện vật và công nghệ khiến triển lãm không chỉ mang màu sắc hoài cổ mà còn hiện đại, phù hợp với thế hệ trẻ yêu thích lịch sử nhưng muốn tiếp cận theo cách mới mẻ, dễ hiểu.

Đặc biệt, đội ngũ thuyết minh đều là những bạn trẻ đam mê văn hóa lịch sử, phần giải thích rất sinh động, gần gũi, giúp khách tham quan dễ nắm bắt những câu chuyện tưởng chừng khô khan của ngành ngân hàng.

Địa điểm, thời gian, lưu ý gì?

  • Địa điểm: NHNN chi nhánh Khu vực 2, số 8 Võ Văn Kiệt, phường Sài Gòn, TP.HCM.
  • Thời gian mở cửa: Các ngày cuối tuần, buổi sáng từ 9 giờ, buổi chiều từ 14 giờ.
  • Thời gian diễn ra: Từ 22.11.2025 đến hết tháng 4.2026.
  • Phí tham quan: Miễn phí.

Lưu ý: Khách từ 14 tuổi trở lên; Người Việt Nam cần mang theo CCCD hoặc VNeID; Khách nước ngoài mang theo hộ chiếu.

Cuối tuần thong thả đi xem triển lãm đồng tiền Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước- Ảnh 6.

Đi coi triển làm về đồng tiền Việt Nam trong toà nhà NHNN chi nhánh Khu vực 2 (TP.HCM) vào cuối tuần miễn phí

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

