Siết chặt an toàn thực phẩm ở ngày hội món ngon từ bún ở TP.HCM

Tối 20.11, Ngày hội Sợi gạo Việt 2025 - Món ngon từ bún lần thứ nhất tại Công viên 23.9 (TP.HCM) thu hút đông đảo người dân và du khách. Bên cạnh hàng trăm món ngon đặc sắc ba miền, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) được Ban Tổ chức xem là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm trải nghiệm an toàn cho hàng chục nghìn lượt khách trong suốt 4 ngày diễn ra sự kiện.

Năm nay, lễ hội quy tụ gần 100 gian hàng với hàng trăm món ăn làm từ sợi gạo. Từ bún chả Hà Nội, bún bò Huế, bún ốc, bánh tằm, bún mắm đến phở Bắc... Các món đều được chế biến trực tiếp tại chỗ, vì vậy khâu giám sát ATTP được tăng cường mạnh mẽ. Tất cả đơn vị tham gia phải xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu như gạo, thịt, hải sản, rau củ và gia vị trước khi đưa vào chế biến.

Từ 17 giờ chiều, tấp nập du khách trong và ngoài ghé thăm và thưởng thức các món ngon từ bún tại ngày hội ẢNH: LÊ NAM

Theo Ban Tổ chức, mỗi gian hàng đều ký cam kết thực hiện đúng quy định về bảo quản thực phẩm, sử dụng dụng cụ chế biến đạt chuẩn, vệ sinh cá nhân và quy trình phục vụ. Khu vực bếp được bố trí tách biệt; thùng rác đóng nắp được đặt xuyên suốt lối đi và thu gom liên tục để tránh ô nhiễm. Ngoài ra, khu chế biến phải duy trì thông thoáng, sạch sẽ, có bảng hướng dẫn quy trình rửa tay và quy định bảo quản thực phẩm theo tiêu chuẩn.

Khách Tây tham quan và thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng ẢNH: LÊ NAM

Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM phối hợp cùng Ban Tổ chức bố trí lực lượng chuyên môn túc trực tại khu hội chợ. Các đoàn kiểm tra tiến hành giám sát thường xuyên và kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. "Lượng khách tham quan rất lớn nên chúng tôi tăng cường kiểm tra, ưu tiên đảm bảo an toàn cho du khách trước hết. Nếu phát hiện gian hàng vi phạm, chúng tôi lập tức yêu cầu ngừng phục vụ để xử lý", đại diện đoàn kiểm tra cho biết.

Gian hàng bún sạch Nguyễn Bính bán các món bún riêu ốc, phở gà đồng giá 35.000 đồng ẢNH: LÊ NAM,

Bên cạnh yêu cầu về ATTP, Ban Tổ chức cũng chú trọng vào việc giữ gìn hình ảnh ẩm thực Việt trong môi trường sạch, đẹp, văn minh. Khu vực trình diễn nghề truyền thống như kéo bún, xay bột, làm bánh tằm và khu check-in với mô hình tô phở, tô bún 80 cm đều có đội ngũ vệ sinh túc trực liên tục để đảm bảo an toàn cho người xem và người trải nghiệm.

Tại gian hàng Phở Phát Tài - đơn vị mang đến xe phở di động phục vụ sự kiện, toàn bộ nguyên liệu như thịt bò, gà, xương, bánh phở đều được bảo quản trong khoang lạnh chuyên dụng. Nhân viên phải mang găng tay, khẩu trang và thực hiện đúng quy trình kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo chất lượng tô phở nóng hổi phục vụ du khách. Bếp trưởng của thương hiệu cũng trình diễn kỹ thuật thái phở bằng tay đòi hỏi sự tinh tế, cho biết: "Việc nấu phở trong môi trường lễ hội đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt hơn bình thường. Chúng tôi phải chuẩn bị đủ nguyên liệu sạch, đảm bảo đúng chuẩn trước khi đưa ra phục vụ".

Đầu bếp đeo bao tay, mặt nạ kính... nấu Phở Phát Tài trên xe phở di động ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ người bán, nhiều du khách cũng đánh giá cao cách tổ chức. Anh Đăng Khoa (P.Khánh Hội) cho biết hoàn toàn yên tâm khi thưởng thức món ăn tại sự kiện do "các gian hàng trông sạch sẽ, có găng tay, khẩu trang đầy đủ; cách bố trí cũng khoa học, không gây ách tắc hay mất vệ sinh".

Chị Quỳnh Mai, du khách Hà Nội chia sẻ thêm: "Tôi thấy yên tâm vì ban tổ chức có lực lượng giám sát, bảng thông tin rõ ràng, gian hàng nào cũng có giấy chứng nhận và bếp được đặt tách biệt. Đây là điều cần thiết khi sự kiện đông như vậy".

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM, công tác ATTP là yếu tố then chốt giúp tạo niềm tin cho du khách khi thưởng thức ẩm thực đường phố và ẩm thực truyền thống Việt Nam. "Ngày hội không chỉ tôn vinh món ngon từ sợi gạo mà còn lan tỏa thông điệp ẩm thực sạch, an toàn và chuyên nghiệp. Đây cũng là tiêu chí giúp TP.HCM hướng đến các sự kiện ẩm thực mang tầm quốc tế", bà Khánh nhấn mạnh.

Mỗi gian hàng đều ký cam kết thực hiện đúng quy định về bảo quản thực phẩm, sử dụng dụng cụ chế biến đạt chuẩn, vệ sinh cá nhân và quy trình phục vụ. ẢNH: LÊ NAM

Dự kiến, Ngày hội Sợi gạo Việt 2025 sẽ đón khoảng 100.000 lượt khách trước khi khép lại vào ngày 23.11. Ban Tổ chức kỳ vọng công tác siết chặt ATTP năm nay sẽ trở thành chuẩn mực cho các lễ hội ẩm thực tại TP.HCM trong thời gian tới, góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến và thúc đẩy du lịch thành phố.