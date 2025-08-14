Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Khách trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, thuê xe 7 chỗ đi nhận thưởng

Dương Lan - Cao An Biên
14/08/2025 05:30 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) trúng độc đắc 4 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8, cùng người thân thuê xe đi nhận thưởng.

Trao đổi với Thanh Niên, chiều 13.8, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) cho biết vừa đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 886877 thuộc đài Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số trúng độc đắc là người đàn ông ở cách đại lý khá xa. Sau khi dò kết quả và biết trúng độc đắc, người này cùng anh em thuê xe 7 chỗ đến đổi thưởng. Ông ấy quyết định nhận tiền trúng số của 1 tờ bằng tiền mặt, tờ còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Người này thường xuyên mua vé số, khi đang ngồi uống cà phê có người bán dạo tới mời nên mua 2 tờ, không ngờ trúng độc đắc", phía đại lý vé số Phú Vinh cho hay.

Khách trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, thuê xe 7 chỗ đi đổi thưởng - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8

ẢNH: NVCC

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng được đại lý đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Khách trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, thuê xe 7 chỗ đi đổi thưởng - Ảnh 2.

Dân mạng chia sẻ 2 tờ vé số trúng độc đắc

ẢNH: NVCC

Mới đây, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) cũng đổi thưởng cho một trường hợp trúng độc đắc 7 tờ, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8.

Theo đó, 7 tờ vé số may mắn có dãy 239999 thuộc đài TP.HCM có tổng giá trị 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cử nhân viên đến Đồng Nai để đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt.

Mua vé tứ quý 9999, công nhân trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Mua vé tứ quý 9999, công nhân trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Một công nhân mua vé có số tứ quý 9999 bất ngờ trúng độc đắc 14 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8. Anh dự định mua nhà, đất và dành tiền làm ăn.

trúng độc đắc xổ số miền nam ngày 12 tháng 8 xổ số miền Nam hôm nay xổ số Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12.8 xổ số miền Nam
