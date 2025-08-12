Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8: Đại lý bán 14 tờ trúng 700 triệu

Cao An Biên - Dương Lan
12/08/2025 17:42 GMT+7

Ngay khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8 chiều nay, một đại lý ở miền Tây bất ngờ khi biết đã bán 14 tờ trúng số cho khách.

Đó là xác nhận từ phía đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) sau khi vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8. Theo đó, 14 tờ vé số trúng giải an ủi 50 triệu/tờ, với tổng giá trị gần 700 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé số may mắn trên thuộc đài Bạc Liêu, có dãy 357479. Trong khi đó, dãy số độc đắc của đài này chiều nay là 457479.

Vừa xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8: Đại lý bán 14 tờ trúng 700 triệu - Ảnh 1.

14 tờ vé số trúng an ủi được đại lý bán ra với tổng giá trị giải thưởng 700 triệu đồng, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8

ẢNH: NVCC

"Những tờ vé số trúng được đại lý chúng tôi trực tiếp bán cho khách. Khách mua nhiều nhất là 4 tờ, nhiều khách khác cũng mua lẻ. 14 tờ trúng an ủi được bán hết. Hiện tại, đã có khách liên hệ nói sẽ qua đổi thưởng", phía đại lý vé số tiết lộ.

Đại diện đại lý vé số Thanh Vân cho biết chị kinh doanh vé số hơn 20 năm nay, mở hệ thống bán lẻ 2 năm gần đây và nhiều lần đổi thưởng cho khách. 

Hình ảnh những tờ vé số trúng được đại lý bán ra được mạng xã hội chia sẻ. Cư dân mạng để lại bình luận gửi lời chúc tới chủ nhân may mắn. Cũng có người mong chờ những người trúng số độc đắc đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu kỳ xổ số miền Nam ngày 12 tháng 8 lộ diện.

Đại lý vé số Tý ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cho biết vừa đến nhà đổi thưởng cho khách trúng độc đắc 2 tờ. Theo đó, 2 tờ có dãy số 886838 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 trúng độc đắc 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Cùng mua từ người bán dạo, 2 người bất ngờ trúng lớn

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8: Cùng mua từ người bán dạo, 2 người bất ngờ trúng lớn

Trong kỳ xổ số miền Nam ngày 11 tháng 8 chiều nay, 2 người ở Vĩnh Long mua vé số từ cùng 1 người bán dạo tại chợ, bất ngờ trúng giải nhất.

Xem thêm bình luận