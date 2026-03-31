Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khách Việt Nam đi Nhật Bản giảm trong tháng 2

Lê Nam
Lê Nam
31/03/2026 14:57 GMT+7

Lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 2.2026 ghi nhận sụt giảm do yếu tố mùa vụ và chi phí du lịch tăng cao.

Theo số liệu mới công bố từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), trong tháng 2.2026, nước này đón khoảng 61.000 lượt khách Việt Nam, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 2 tháng đầu năm, lượng khách Việt đạt 113.800 lượt, giảm 8,4%.

Đây là một trong số ít thị trường ghi nhận mức giảm trong bức tranh chung tích cực của du lịch Nhật Bản, khi tổng lượng khách quốc tế trong tháng 2 vẫn đạt hơn 3,46 triệu lượt, tăng 6,4% và là mức cao kỷ lục cho tháng này. Theo JNTO, một trong những nguyên nhân chính đến từ yếu tố mùa vụ.

Trong khi thị trường Việt Nam sụt giảm, nhiều thị trường khác lại ghi nhận tăng trưởng mạnh. Đáng chú ý, lượng khách từ Hàn Quốc đạt hơn 1,08 triệu lượt (+28,2%), Đài Loan gần 694.000 lượt (+36,7%), trong khi khách từ Mỹ, Canada và các nước châu Âu cũng tăng hai chữ số.

Khách Việt Nam đi Nhật Bản giảm - Ảnh 1.

So với cùng kì năm ngoái, khách Việt tới Nhật Bản giảm 17,4%

ẢNH: JNTO

JNTO cho biết, Tết Nguyên đán rơi vào tháng 2 năm nay đã thúc đẩy nhu cầu du lịch từ các thị trường Đông Á và Đông Nam Á, đặc biệt là Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Philippines. Đồng thời, tháng 2 cũng là mùa cao điểm du lịch từ châu Âu, góp phần duy trì đà tăng trưởng chung. Trong khi đó, Trung Quốc là thị trường giảm mạnh nhất với mức giảm hơn 45% trong tháng 2.

Nhật Bản vẫn là một trong những thị trường outbound quan trọng của Việt Nam, đặc biệt vào các mùa hoa anh đào và mùa thu. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, du khách Việt đang có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về chi phí và thời điểm du lịch. Những biến động về giá vé máy bay, tỉ giá và chi phí sinh hoạt tại điểm đến có thể tiếp tục ảnh hưởng đến dòng khách trong các tháng tới.

Vé máy bay rẻ 'biến mất'

Vé máy bay rẻ 'biến mất'

Dù chưa tăng trần và chưa phụ thu, giá vé máy bay từ đầu tháng 3 đã đắt đỏ hơn rất nhiều khi dải vé rẻ gần như biến mất và nguồn cung thu hẹp.

Nhật Bản JNTO khách Việt du lịch quốc tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
