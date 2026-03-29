Vé máy bay rẻ 'biến mất'

Vé giá rẻ "bốc hơi"

Chiều 28.3, khảo sát trên đường bay trục Hà Nội - TP.HCM cho thấy vé khởi hành trong tháng 4 không còn mức giá thấp như trước. Vé rẻ nhất cũng ở mức 2,6 triệu đồng/chiều, thường rơi vào khung giờ sáng sớm hoặc tối muộn. Với các khung giờ trong ngày, giá dao động 2,7 - 4,9 triệu đồng, trung bình khoảng 3,5 triệu đồng/chiều. Tính chung, một cặp vé khứ hồi Hà Nội - TP.HCM khoảng 6 triệu đồng được xem là "rẻ" nhưng thường không có giờ bay thuận tiện. Với các khung giờ đẹp, giá phổ biến từ 8 triệu đồng/khứ hồi trở lên.

Giá vé máy bay nội địa đã rục rịch tăng từ đầu tháng 3 do chi phí nhiên liệu leo thang ẢNH: LÊ NAM

Chặng bay đến các điểm đến nổi tiếng giá vé "lên một tầm cao mới". Chặng Hà Nội - Nha Trang, giá vé một chiều thấp nhất khoảng 2,9 triệu đồng. Một cặp vé khứ hồi Vietnam Airlines này trong khung giờ phổ biến (khởi hành khoảng 9 giờ sáng, về đầu giờ chiều) lên tới gần 6,9 triệu đồng/người. Trong khi đó, với Vietjet, do giảm số chuyến, giá vé khứ hồi phổ biến khoảng 8 triệu đồng.

Những dải vé giá rẻ gần như biến mất từ đầu tháng 3, phần lớn lượng vé mở bán thuộc các hạng giá cao, khiến người mua khó tiếp cận dải giá thấp như trước. Một đại lý tại TP.HCM cho biết giá vé trong tháng 3 và tháng 4 tăng trung bình 12 - 18% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng các chặng du lịch đã thiết lập mặt bằng giá mới do chịu tác động đồng thời của giá nhiên liệu và biến động tỷ giá.

Mặt bằng giá vé nội địa hiện phổ biến tăng 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chặng bay chỉ còn thấp hơn giá vé Tết Nguyên đán vừa qua khoảng 20 - 30% là minh chứng rõ nhất cho tình trạng "vé rẻ biến mất" đang diễn ra rõ rệt.

Giá vé đắt đỏ đang tác động vào hành vi tiêu dùng của nhiều du khách.

Anh Lương Đức (36 tuổi, Bắc Ninh), làm thầu xây dựng tại Long An, cho biết chiều 26.3, đoàn 4 người của anh bay Vietnam Airlines (VNA) hết khoảng 20 triệu đồng, tương đương gần 5 triệu đồng/người/khứ hồi. Trong khi trước đây, mức giá phổ biến chỉ hơn 3 triệu đồng. "Giá vé cao quá nên tôi phải tính lại tần suất bay, không thể mỗi tháng đi vài lần như trước", anh Đức nói.

Tương tự, anh Tuấn Phong (39 tuổi, Thái Nguyên) cũng đang "đau đầu" khi đặt vé cho hai gia đình đi Nha Trang cuối tháng 5. Khảo sát trên các nền tảng đặt vé chiều 27.3, giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang lên tới 6,6 triệu đồng/người, vượt xa dự toán ban đầu. Để tiết kiệm, anh thử phương án bay nối chuyến qua Đà Nẵng với giá khoảng 2,8 triệu đồng, tuy nhiên gia đình có trẻ nhỏ nên không phù hợp. "Đại lý báo vé bay thẳng khoảng 5,2 triệu đồng/khứ hồi, nên có thể phải đổi kế hoạch. Vé tàu chỉ khoảng 1,6 triệu đồng nhưng mất đến 15 tiếng", anh chia sẻ.

Không chỉ khách lẻ, các nhóm đã đặt tour sớm cũng lo lắng. Chị Bích Ngọc (Hà Nội) cho biết nhóm 7 người đã mua combo đi Phú Quốc từ sau tết với giá tốt, nhưng hiện liên tục theo dõi tình hình chuyến bay do lo ngại thay đổi. Hệ thống đặt vé cũng ghi nhận tình trạng kín chỗ, hạn chế nhận thêm khách mới.

Đặc biệt, tình trạng khan hiếm vé cũng diễn ra khi các hãng đang cắt giảm hàng ngàn chuyến bay. Cụ thể, từ ngày 1.4, Vietnam Airlines dừng hàng loạt đường bay như Cát Bi - Buôn Ma Thuột, Cát Bi - Cam Ranh, Cát Bi - Phú Quốc, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên. Hãng này cũng dự kiến cắt giảm 10 - 20% số chuyến bay trong quý 2, tương ứng 700 - 1.700 cặp chuyến mỗi tháng. Vietjet cũng điều chỉnh giảm 18% tổng sản lượng khai thác trong tháng 4, trong đó nội địa giảm 22%, quốc tế giảm 11%. Một số chặng như Hà Nội - Cam Ranh, Hà Nội - Buôn Ma Thuột giảm mạnh tần suất.

Việc cắt giảm chuyến bay khiến lượng ghế cung ứng ra thị trường giảm đáng kể, trong khi nhu cầu đi lại, đặc biệt dịp hè, vẫn duy trì ở mức cao. Hệ quả là vé giá rẻ nhanh chóng được bán hết, phần còn lại chủ yếu là vé giá cao, kéo mặt bằng chung đi lên.

Giá vé khó hạ nhiệt trong ngắn hạn

Theo Cục Hàng không VN, nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí của các hãng bay. Khi giá Jet A1 tăng lên quanh mức 200 USD/thùng, chi phí khai thác có thể tăng khoảng 40%. Trong bối cảnh đó, giá vé nội địa đã tăng khoảng 15 - 23%, trung bình gần 20%.

Khảo sát giá vé khứ hồi Hà Nội - Nha Trang dịp tháng 4 lên tới gần 7 triệu đồng ẢNH: LÊ NAM

Trước áp lực chi phí, Cục Hàng không VN đã đề xuất cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé nội địa trong thời gian 3 tháng, tính theo chi phí thực tế và nằm ngoài giá trần. Tuy nhiên ngay sau đó, Chính phủ đã quyết định giảm thuế môi trường, VAT, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu về 0 nhằm bình ổn giá và hỗ trợ nền kinh tế.

Thạc sĩ Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), phân tích: "Nguyên nhân chính khiến giá vé máy bay tăng cao và vé giá rẻ gần như biến mất từ đầu tháng 3 là do giá nhiên liệu bay Jet A1 tăng mạnh. Hiện mức giá đã lên trên 230 USD/thùng, tức tăng hơn 30 USD so với trước đó. Với đặc thù chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 35 - 40% tổng chi phí của hãng hàng không, biến động này tạo áp lực rất lớn buộc các hãng phải điều chỉnh giá vé.

Ông Nhân phân tích Cục Hàng không đang đề xuất cơ chế bổ sung phụ thu nhiên liệu ngoài khung giá trần hiện hành. Điểm đáng chú ý là khoản phụ thu này sẽ thả nổi theo giá Jet A1, nghĩa là giá nhiên liệu tăng thì phụ thu tăng, và khi nhiên liệu giảm thì phụ thu cũng giảm. Việc Chính phủ chính thức giảm thuế với xăng dầu, thậm chí có thể kéo dài đến hết tháng 6.2026 như đề xuất của Bộ Tài chính sẽ là yếu tố giúp giảm bớt áp lực chi phí đầu vào. Do đó, nếu cơ chế phụ thu được thông qua thì mức thu cũng không cao như đề xuất ban đầu, vì đã có yếu tố bù trừ từ chính sách thuế. "Một yếu tố quan trọng khác là nguồn cung. Trong bối cảnh chi phí tăng, các hãng hàng không đã chủ động cắt giảm tần suất bay, thậm chí dừng một số đường bay kém hiệu quả. Điều này khiến tổng cung ghế giảm. Khi nguồn cung giảm trong khi nhu cầu đi lại bắt đầu tăng trở lại, đặc biệt chuẩn bị bước vào mùa cao điểm hè từ tháng 5, thì việc giá vé đắt đỏ là diễn biến tất yếu theo quy luật thị trường", ông Nhân nói.

Cùng quan điểm, PGS-TS Phạm Trung Lương, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, nhận định chính sách giảm thuế có thể giúp "hạ nhiệt" thị trường nhưng không tạo ra sự thay đổi lớn về giá vé trong ngắn hạn. Ông Lương cảnh báo việc tăng thêm các loại phụ phí trong bối cảnh giá vé đã cao có thể tác động tiêu cực đến tâm lý người tiêu dùng. "Nếu chi phí đầu vào giảm, các hãng nên hạn chế phát sinh phụ phí. Trường hợp cần thiết, mức thu cũng chỉ nên mang tính tượng trưng để giữ chân khách", ông nói.