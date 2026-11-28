Ngày 28.11, Trường ĐH Cửu Long tổ chức lễ khai giảng lớp y khoa trình độ ĐH dành cho lưu học sinh Campuchia, niên khóa (2026–2032).

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long phát biểu tại lễ khai giảng Ảnh: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long chúc mừng 106 lưu học sinh Campuchia đã chính thức trở thành tân sinh viên lớp y khoa trình độ ĐH niên khóa 2026-2032.

PGS-TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh, việc tổ chức đào tạo ngành y khoa dành cho lưu học sinh Campuchia không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe của trường, mà còn góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.





PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long chụp ảnh lưu niệm cùng tân sinh viên lớp y khoa Ảnh: ctv

"Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, môi trường học tập và sinh hoạt để các em an tâm học tập, rèn luyện. Đồng thời, mong muốn mỗi lưu học sinh phát huy tinh thần tự giác, nỗ lực vượt khó, tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và y đức, phấn đấu trở thành những bác sĩ có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu lòng nhân ái, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Campuchia, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai quốc gia", PGS-TS Lương Minh Cừ khẳng định.

Theo Trường ĐH Cửu Long, việc tổ chức đào tạo ngành y khoa dành cho lưu học sinh Campuchia tiếp tục khẳng định định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, phát huy thế mạnh đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe của Trường ĐH Cửu Long. Chương trình cũng tạo cơ hội cho sinh viên Campuchia tiếp cận môi trường giáo dục ĐH chất lượng, được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và y đức theo yêu cầu của ngành y.



