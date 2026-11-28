Ngày 28.11, Trường ĐH Tây Đô khai mạc cuộc thi Robocon ORC khu vực ĐBSCL năm 2026, với chủ đề "Kỷ nguyên dữ liệu – Sáng tạo tương lai".

Cuộc thi có 308 đội đăng ký dự thi, được chia thành 3 bảng đấu: ORC Junior (học sinh bậc tiểu học) có 74 đội; ORC Explorer (học sinh bậc THCS và THPT) có 148 đội; ORC Master (ĐH, CĐ, trung cấp) có 86 đội. Mỗi đội đăng ký 2-5 thành viên chính thức và 1 huấn luyện viên.

Trường ĐH Tây Đô đăng cai tổ chức cuộc thi Robocon ORC khu vực ĐBSCL năm 2026 ẢNH: THANH DUY

Cuộc thi áp dụng phương thức thi đấu liên minh. Theo đó, các đội thi độc lập sẽ bắt cặp ngẫu nhiên hoặc phối hợp chiến thuật chặt chẽ để tạo thành một liên minh cùng tham gia tranh tài trên sa bàn trong mỗi lượt đấu. Các liên minh xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Lại Xuân Thủy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô, cho biết trong bối cảnh đất nước đang bứt phá mạnh mẽ bằng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cuộc thi mang nhiều ý nghĩa thực tiễn. Đây là sân chơi giáo dục STEM sinh động, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho thế hệ trẻ.

Theo Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô, sức hút của Robocon ORC thể hiện ở tinh thần đồng đội. Với thể thức thi đấu liên minh, chiến thắng chỉ đến khi các thành viên trong đội gắn kết nhịp nhàng, đồng thời biết thấu hiểu, phối hợp chiến thuật ăn ý với các đội bạn. Khu vực kỹ thuật cũng chính là không gian của tinh thần thể thao cao thượng, nơi các em giao lưu, sẻ chia kinh nghiệm, cùng nhau khắc phục sự cố và cùng nhau tiến bộ.