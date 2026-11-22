Sáng 22.11, tại Quảng trường 2 tháng 4 (P.Nha Trang, Khánh Hòa), Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo thu hút hơn 2.000 thiếu nhi tham gia. Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức trong hai ngày 21 và 22.11.

Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo 2026 tại Khánh Hòa thu hút hơn 2.000 học sinh tham dự ẢNH: BÁ DUY

Với thông điệp "Học qua trải nghiệm, sáng tạo từ điều đã học", ngày hội kết hợp học tập, rèn luyện kỹ năng với vui chơi, giao lưu. Các em được khám phá khoa học, trải nghiệm STEM, làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) và cùng bạn bè thử nghiệm ý tưởng qua các thử thách sáng tạo.

Làm quen AI an toàn, rèn kỹ năng tự bảo vệ

Tại các sân chơi kỹ năng sống, thiếu nhi thực hành cách ứng xử, xử lý tình huống, tự bảo vệ mình và tìm người giúp đỡ khi cần. Theo ban tổ chức, ngày hội góp phần đưa định hướng đổi mới giáo dục, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động dành cho thiếu nhi, giúp các em rèn thói quen tự học, phát triển tư duy độc lập và kỹ năng số.

Phát biểu tại ngày hội, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam nhắc đến mốc năm 2045, khi đất nước kỷ niệm 100 năm thành lập. Khi ấy, thiếu nhi có mặt tại quảng trường hôm nay đã trưởng thành và sẽ góp sức xây dựng quê hương bằng những điều mình học được, bằng bản lĩnh và trách nhiệm của mình. Theo anh Quân, hành trang ấy bắt đầu từ những việc các em có thể làm ngay hôm nay.

"Khi làm quen với trí tuệ nhân tạo, các em sẽ thấy công nghệ có thể gợi ý rất nhanh. Điều đáng quý là các em biết kiểm tra gợi ý ấy bằng những gì mình quan sát được, biết chọn điều phù hợp và giữ an toàn cho thông tin riêng của mình và của bạn", anh Quân nói.

Anh Lê Anh Quân và ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trao học bổng cho các em thiếu nhi vượt khó, học tốt tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

"Hãy tự suy nghĩ trước khi tìm đáp án, sẵn lòng giúp một người bạn và kiên trì thử lại khi cách làm đầu tiên chưa thành công", anh Quân nhắn nhủ thiếu nhi.

Lan tỏa ra 34 tỉnh, thành

Cùng với Nghệ An và Đồng Tháp, Khánh Hòa là một trong 3 địa phương tổ chức Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo quy mô lớn trong năm học 2026 - 2027. Trên phạm vi toàn quốc, chương trình triển khai các lớp ngoại khóa tại 680 trường tiểu học và THCS thuộc 34 tỉnh, thành phố, tập trung vào kỹ năng học tập, kỹ năng số, STEM và nghiên cứu khoa học.

Năm 2026, chương trình bổ sung 8 video về kỹ năng học tập, kỹ năng số và tư duy sáng tạo, nâng tổng số lên 34 video. Hội đồng Đội Trung ương đăng tải các video trên nền tảng số và chuyển giao cho địa phương sử dụng trong sinh hoạt Đội, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ.

Các ca sĩ giao lưu, biểu diễn cùng thiếu nhi ẢNH: BÁ DUY

Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất học bổng, cho thiếu nhi vượt khó, học tốt tại Khánh Hòa, cùng hơn 2.000 phần quà cho thiếu nhi và anh chị phụ trách Đội tham gia ngày hội.

Trước đó, tối 21.11, Đêm thi tài năng "Hành trình kỳ diệu" mở màn ngày hội với 8 tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại của học sinh các trường tiểu học và câu lạc bộ trên địa bàn. Nhiều tiết mục lồng ghép nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và văn hóa truyền thống, như "Vũ điệu Tây Bắc" của Trường tiểu học Tây Nha Trang, hát múa "Tự nguyện" của Trường tiểu học Bắc Nha Trang, "Hành trình cội nguồn, vững bước tương lai" của Trường tiểu học Nha Trang.

Các em học sinh trải nghiệm trải nghiệm AI, STEM tại Ngày hội Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo 2026

ẢNH: BÁ DUY

Kết quả, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa giành giải Tài năng. Giải Tỏa sáng thuộc về Trường tiểu học Nha Trang và Trường tiểu học Tây Nha Trang. Các đơn vị còn lại nhận giải Tự tin.

Xen giữa phần thi, các ca sĩ Mai Chí Công, ChangMie, Rum, Lâm Bảo Ngọc giao lưu, biểu diễn cùng thiếu nhi. Các em còn tham gia trò chơi sắp xếp chữ cái để tìm tên món ngon, địa danh nổi tiếng của Nha Trang như bún sứa, nem nướng, yến sào, Hòn Chồng, Tháp Trầm Hương.