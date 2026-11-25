Ngày 25.11, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và làm việc với Trường ĐH Cửu Long về tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Trường ĐH Cửu Long ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, khẳng định nhà trường luôn quan tâm, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đội ngũ trí thức là những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bền vững của nhà trường.

Theo PGS-TS Lương Minh Cừ, trong những năm qua, nhà trường thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường nghiên cứu công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số.

Tính đến tháng 11.2026, Trường ĐH Cửu Long có 1.508 cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên; trong đó có 925 trí thức thường xuyên chủ trì hoặc tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhà trường hiện có 534 chuyên gia đầu ngành và duy trì 6 nhóm nghiên cứu cấp cơ sở thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học sức khỏe, nông nghiệp, công nghệ thông tin, kinh tế và kỹ thuật công nghệ.

PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH:CTV

Giai đoạn 2021-2026, đội ngũ trí thức của Trường ĐH Cửu Long đã hoàn thành 529 đề tài khoa học các cấp, công bố 84 bài báo trên danh mục WoS/Scopus, đăng ký thành công 2 giải pháp hữu ích, bằng độc quyền sáng chế. Tổng kinh phí đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hơn 10 tỉ đồng.

Nhà trường cũng từng bước hoàn thiện hệ thống nghiên cứu với 1 viện nghiên cứu, 1 trung tâm khoa học - công nghệ, 13 phòng thí nghiệm và hệ thống thư viện điện tử liên kết với nhiều cơ sở dữ liệu trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn mới, nhà trường xác định đội ngũ trí thức cần chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực tự học, sáng tạo; làm chủ AI và công nghệ số; đẩy mạnh nghiên cứu gắn với ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm; tăng cường hợp tác liên ngành, liên kết doanh nghiệp và đề cao đạo đức, liêm chính khoa học.

Từ thực tiễn triển khai, Trường ĐH Cửu Long kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng cơ chế chia sẻ kho dữ liệu mở về khí tượng, thủy văn, nông nghiệp, kinh tế - xã hội để các trường đại học khai thác phục vụ nghiên cứu, phát triển AI và dữ liệu lớn...



