Từng được vinh danh với Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, tiến sĩ Đỗ Hữu Hà (37 tuổi) lựa chọn Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (NTTU) làm nơi tiếp tục phát triển sự nghiệp, theo đuổi khát vọng đưa các kết quả nghiên cứu hydro xanh tiến gần hơn đến ứng dụng thực tiễn.

Sau những lần thí nghiệm không thành là dấu ấn quốc tế

Chia sẻ về hành trình nghiên cứu khoa học của mình, tiến sĩ Đỗ Hữu Hà cho biết có những giai đoạn, thí nghiệm được lặp đi lặp lại nhưng kết quả vẫn không như mong đợi. Anh từng tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng. Thay vì bỏ cuộc, tiến sĩ Hà xem lại dữ liệu, đặt câu hỏi khác và thử cách tiếp cận mới. "Chính những lúc như vậy lại dạy tôi nhiều nhất", tiến sĩ Hà nhớ lại.

Phòng thí nghiệm là nơi tiến sĩ Đỗ Hữu Hà theo đuổi những nghiên cứu về vật liệu tiên tiến, hướng đến các giải pháp năng lượng bền vững ẢNH: NGA NGUYỄN

Cơ duyên với lĩnh vực năng lượng bắt đầu khi anh xem bài diễn thuyết "Innovating to Zero" của Bill Gates tại TED năm 2010. Thông điệp đưa phát thải carbon toàn cầu về mức bằng 0 khiến anh nghĩ về nguồn năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch. "Bài diễn thuyết đã truyền cảm hứng để tôi muốn góp một phần nhỏ của mình vào bài toán đó", tiến sĩ Hà chia sẻ.

Tốt nghiệp ngành khoa học vật liệu tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2011, anh hoàn thành bậc thạc sĩ năm 2015 và nhận bằng tiến sĩ tại ĐH Chung-Ang,

Hàn Quốc năm 2023. Tiến sĩ Hà được trao Giải thưởng Nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2021 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và Phòng Khoa học công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, tiến sĩ Đỗ Hữu Hà chú trọng truyền cảm hứng và dìu dắt thế hệ nghiên cứu trẻ tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ẢNH: NGA NGUYỄN

Công trình mà vị tiến sĩ trẻ tâm đắc là chế tạo vật liệu composite rỗng Ni/NiO/C từ khung hữu cơ - kim loại, làm chất xúc tác cho phản ứng tạo hydro. Nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả điện phân nước; công nghệ này có thể phục vụ sản xuất hydro xanh. Chất xúc tác dựa trên niken, kim loại tương đối phổ biến, mở ra triển vọng ứng dụng.

Theo dữ liệu trích dẫn một năm được cập nhật trên hệ thống TopSciNet, thứ hạng toàn cầu của tiến sĩ Đỗ Hữu Hà cải thiện từ vị trí 173.183 tại kỳ công bố năm 2025 lên vị trí 139.108 tại kỳ công bố năm 2026. Trong lĩnh vực chuyên sâu năng lượng (Energy), vị trí xếp hạng của tiến sĩ Hà cũng cải thiện từ 5.491 lên 4.388.

Những số liệu này cho thấy sự thay đổi tích cực về thứ hạng theo dữ liệu trích dẫn khoa học qua hai kỳ công bố, góp thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình học thuật của nhà nghiên cứu đang công tác tại NTTU. Tuy nhiên, với tiến sĩ Đỗ Hữu Hà, sự ghi nhận từ cộng đồng khoa học mang ý nghĩa khích lệ hơn là một đích đến.

Top 2% nhà khoa học thế giới chia sẻ: "Tôi thấy rất vui, vì đó là sự ghi nhận từ cộng đồng khoa học dành cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, tôi xem đây là động lực để tiếp tục nghiên cứu, chứ không phải là điểm dừng".

Chọn NTTU để đi xa hơn với khát vọng hydro xanh

Từ tháng 4.2023, tiến sĩ Đỗ Hữu Hà (khi đó 34 tuổi) công tác tại Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT. Cơ duyên bắt đầu từ lời giới thiệu của người bạn, đồng nghiệp - tiến sĩ Đinh Đức Anh, nhưng vị tiến sĩ trẻ chỉ quyết định gắn bó sau khi tìm hiểu môi trường nghiên cứu. Ba yếu tố khiến vị tiến sĩ trẻ chọn NTTU là hệ thống thiết bị, chế độ đãi ngộ và định hướng dài hạn. "Làm khoa học cần thời gian, nên tôi muốn gắn bó với một nơi có tầm nhìn dài hạn", tiến sĩ Hà lý giải.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Hà 2 lần liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng trích dẫn hàng đầu thế giới ẢNH: NGA NGUYỄN

Khi cần thực hiện các phép đo đặc trưng vật liệu để hoàn thiện bài báo, tiến sĩ Hà được Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT và nhà trường tạo điều kiện sử dụng thiết bị sẵn có, giúp nghiên cứu không bị gián đoạn. Với người làm khoa học thực nghiệm, hỗ trợ ấy có ý nghĩa thiết thực: ý tưởng cần điều kiện phù hợp để được kiểm chứng và hoàn thiện. Đây cũng là minh chứng cụ thể về môi trường làm việc mà NTTU tạo ra cho các nhà nghiên cứu.

Tại NTTU, tiến sĩ Hà tiếp tục hướng đến phát triển chất xúc tác hiệu suất cao cho điện phân nước tạo hydro và tìm kiếm nguồn tài trợ nghiên cứu. Xa hơn, anh mong tiến tới sản phẩm pin nhiên liệu sử dụng hydro, dù từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng còn là chặng đường dài.

Tiến sĩ Đỗ Hữu Hà còn chú trọng đồng hành cùng giảng viên trẻ, sinh viên; đề cao hợp tác cởi mở và sự trung thực với dữ liệu. Khi thí nghiệm không thành, anh không vội đưa đáp án mà cùng các bạn xem lại kết quả, đặt câu hỏi và tìm hướng đi tiếp. "Với giảng viên trẻ và sinh viên, tôi muốn trở thành người đồng hành hơn là người chỉ đường", top 2% nhà khoa học thế giới cho hay. Nhìn thấy người trẻ vượt qua thất bại, với tiến sĩ Hà, là niềm vui không kém một bài báo được công bố.

Dấu ấn trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Đỗ Hữu Hà ẢNH: NGA NGUYỄN

Khát vọng đưa nghiên cứu hydro xanh đến gần hơn với đời sống vẫn là mục tiêu phía trước của tiến sĩ Đỗ Hữu Hà. Hành trình ấy đang được tiếp nối tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, nơi anh lựa chọn để phát triển sự nghiệp, chia sẻ tri thức và đồng hành cùng thế hệ nghiên cứu trẻ.

Câu chuyện của tiến sĩ Hà cũng cho thấy giá trị của việc đầu tư cho con người và điều kiện học thuật, tạo nền tảng để NTTU tiếp tục phát huy nguồn nhân lực nghiên cứu chất lượng cao, thúc đẩy các công trình khoa học hướng đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.