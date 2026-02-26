Sáng 26.2 (tức mùng 10 tháng giêng năm Bính Ngọ), tại Cung Trúc Lâm, P.Yên Tử (Quảng Ninh) long trọng diễn ra lễ khai hội xuân Yên Tử năm 2026, mở màn chuỗi hoạt động quảng bá Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.



Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, thỉnh chuông khai hội ẢNH: Q.M.G

Năm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khai hội xuân Yên Tử theo hướng trang trọng, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đậm bản sắc dân tộc.

Mở đầu chương trình là nghi thức rước kiệu trang nghiêm. Sau diễn văn khai hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì nghi thức chúc phúc đầu năm, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Lễ hội xuân Yên Tử diễn ra trang nghiêm ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Đặc biệt, du khách, phật tử được theo dõi nghi thức gióng trống, thỉnh chuông báo hiệu hội Yên Tử chính thức bắt đầu. Tiếp đó là khóa lễ dâng hương cầu nguyện, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử - nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp đầu xuân. Sau phần lễ, đại biểu và đông đảo nhân dân hành hương leo núi, chiêm bái các chùa cổ, am, tháp giữa non thiêng hùng vĩ.

Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 25.2 - 4.3 diễn ra triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; hội chợ OCOP, liên hoan ẩm thực vùng miền quy mô hơn 100 gian hàng; khóa tu "Yên Tử suối nguồn tuệ giác" thu hút khoảng 3.000 phật tử tham dự.

Phần hội sôi động với biểu diễn rồng lân, nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian và không gian văn hóa ẩm thực của đồng bào Dao Thanh Y.

Người dân, phật tử cầu an tại lễ hội xuân Yên Tử ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Danh sơn Yên Tử gắn liền với tên tuổi của Trần Nhân Tông, vị vua anh minh 2 lần đánh bại giặc Nguyên Mông, sau đó xuất gia tu hành, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, dòng thiền mang đậm bản sắc Việt, đề cao tư tưởng "nhập thế", gắn đạo với đời.

Hơn 7 thế kỷ qua, Yên Tử trở thành điểm hội tụ linh thiêng, nơi nhân dân tìm về cội nguồn, nuôi dưỡng khát vọng hướng thiện.

Khai hội xuân Yên Tử không có cảnh chen chúc, ai cũng thành kính hành lễ, cầu an ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Phát biểu tại lễ khai hội, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, hội xuân Yên Tử không chỉ là nghi lễ mở đầu năm mới mà còn là dịp phát huy giá trị di sản, khẳng định vị thế Yên Tử trên bản đồ di sản nhân loại; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, quản lý và phát triển du lịch văn hóa tâm linh bền vững.

Đỉnh chùa Đồng ngày khai hội có mưa phùn, người dân, phật tử ai cũng mặc áo mưa hành lễ ẢNH: Đ.X

Trước mùa lễ hội xuân Yên Tử 2026, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 101/2026/NQ-HĐND, miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028; miễn phí trông giữ phương tiện tại bến xe Hạ Kiệu đến hết năm 2026; mua bảo hiểm miễn phí cho du khách và triển khai hệ thống AI nhận diện tự động.

Chính sách đồng bộ này góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, tạo động lực phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn.