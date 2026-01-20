Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Live Khai mạc Đại hội XIV của Đảng

Thanh Niên
Thanh Niên
20/01/2026 07:00 GMT+7

8 giờ sáng nay 20.1, Đại hội XIV của Đảng khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 1.586 đảng viên, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Khai mạc Đại hội XIV của Đảng - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ 19 - 25.1 tại Hà Nội. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược dể Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới; thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu 100 năm vào các năm 2030 và 2045. 

Chủ đề của Đại hội XIV là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

Tại phiên trù bị sáng qua 19.1, Đại hội dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế, chương trình làm việc của đại hội và quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng. 

Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đại hội bầu đoàn thư ký gồm 5 người và ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội gồm 13 người. 

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIV của Đảng sau đó cũng khẳng định, tất cả 1.586 đại biểu được triệu tập dự đại hội dều đủ tư cách đại biểu.

Trong các ngày diễn ra Đại hội XIV, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung Ương Đảng khóa XIII.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, thông qua Báo cáo công tác nhân sự Trung ương Đảng khóa XIV; thực hiện quy trình bầu cử Trung ương Đảng khóa XIV theo quy chế bầu cử tại Đại hội XIV của Đảng.

