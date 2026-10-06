Khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV: Giải pháp trọng tâm tăng trưởng 2 chữ số

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biến động quốc tế, cạnh tranh công nghệ, chiến tranh thương mại và yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% đòi hỏi chúng ta phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng và quyết tâm hành động. Muốn nắm bắt thời cơ, phải có tư duy chiến lược, tính chủ động để phân tích tình hình, đưa ra quyết sách đúng, tổ chức thực hiện hiệu quả. Điều đặc biệt quan trọng là sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hội nghị T.Ư 2 đã quyết định các vấn đề quan trọng về tổ chức, cán bộ và quy định nền tảng của Đảng cho nhiệm kỳ mới. Hội nghị T.Ư 3 tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, mô hình phát triển và các chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. "Hội nghị lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách đó, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hoàn thiện đồng bộ phương thức lãnh đạo, cầm quyền

Để thực hiện các mục tiêu trước mắt và lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở 4 trọng tâm hội nghị cần tập trung giải quyết.

Phiên khai mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XIV sáng 5.10 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và định hướng phát triển đất nước của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh T.Ư cần nhìn thẳng vào những hạn chế kéo dài: vì sao tồn tại, khuyết điểm đã được chỉ ra nhưng chậm sửa chữa; vi phạm đã được cảnh báo nhưng vẫn tái diễn; có nội dung đúng quy trình mà chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc, hiệu quả thấp. Các nghị quyết mới phải xử lý căn nguyên, xác định trách nhiệm, kể cả trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo, tham mưu ở T.Ư. "Xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh phải thể hiện ở sự liêm chính, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ cái đúng và trách nhiệm trước nhân dân", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng VN, 40 năm thực hiện Cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng cần được đặt trong yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Về nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải gắn với các tổng kết nêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, chỉ đề xuất sửa đổi vấn đề cần thiết, có giá trị lâu dài; không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào Điều lệ. Hội nghị cho ý kiến về đề cương nghiên cứu, không giới hạn nội dung sửa đổi cụ thể; việc sửa đổi Điều lệ thuộc thẩm quyền của đại hội Đảng.

Thứ hai, về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, không thể chỉ sắp xếp lại bộ máy mà giữ nguyên cách làm việc không còn phù hợp. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải bảo đảm thống nhất về định hướng, phân định rõ trách nhiệm, phát huy đầy đủ thẩm quyền và tính chủ động của từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Chất lượng lãnh đạo phải được nâng lên từ phát hiện vấn đề, dự báo, lựa chọn phương án đến quyết định, kiểm tra và điều chỉnh. Cần làm rõ cách khắc phục tình trạng nhiều văn bản, nhiều cuộc họp nhưng công việc chậm chuyển biến. Dữ liệu, công nghệ phải giúp tham mưu chính xác, nhận diện sớm nguy cơ; không thay thế trách nhiệm của tổ chức và người quyết định.

Phân cấp, phân quyền phải tạo năng lực hành động thực tế trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. T.Ư cần làm rõ quan hệ giữa quyền hạn, trách nhiệm và điều kiện thực hiện; cơ chế giải quyết việc liên ngành, liên cấp, vượt khả năng cơ sở. Không chuyển việc xuống dưới khi thiếu người, thiếu nguồn lực; không can thiệp làm mất quyền chủ động đã giao. Trách nhiệm tập thể và cá nhân phải được phân định, không chồng lấn hoặc thay thế nhau.

Đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đổi mới công tác cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Theo đó, đánh giá cán bộ phải nhận diện được phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng qua công việc, nhất là cách xử lý việc khó. Kết quả phải đặt trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện; không lấy thành tích bù trừ vi phạm về chính trị, đạo đức, liêm chính. Cần làm rõ cơ chế để đánh giá dẫn đến sử dụng đúng, giao việc xứng đáng hoặc thay thế kịp thời, làm rõ trách nhiệm của người đánh giá, giới thiệu, quyết định đối với cả kết quả và hệ quả của việc bố trí cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, người đứng đầu phải biết phát hiện, trọng dụng người có đức, có tài, phát huy trí tuệ tập thể và chuẩn bị đội ngũ kế cận. Mỗi nhiệm kỳ phải để lại một đội ngũ tốt hơn, một tổ chức mạnh hơn, năng lực thực thi cao hơn. Đồng thời, cần làm rõ cơ chế phát hiện, thu hút nguồn cán bộ từ khu vực ngoài nhà nước và người VN ở nước ngoài. Cùng đó, cần thảo luận cơ chế giao nhiệm vụ lớn, trao quyền thực chất, bảo đảm nguồn lực và đánh giá theo đóng góp; tạo môi trường tôn trọng sáng tạo, chấp nhận rủi ro nghiên cứu có kiểm soát.

Trọng tâm thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xác định đúng ưu tiên, phát huy hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, GDP trong 9 tháng của cả nước đạt 9,01%, trong đó có 12/34 tỉnh, thành đạt trên 10%. Tuy nhiên, dư địa điều hành vĩ mô đang bị thu hẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị T.Ư thảo luận kỹ mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở, điều kiện phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%. "T.Ư cần làm rõ: đâu là những khâu đột phá để chuyển nguồn lực thành năng lực sản xuất, kinh doanh và kết quả phát triển thực chất?", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về ngân sách nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu huy động nguồn thu phải gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển doanh nghiệp. T.Ư cần thảo luận cơ chế khắc phục dàn trải, ràng buộc chưa hợp lý, tiết kiệm ngay từ phân bổ để tập trung cho nhiệm vụ trọng điểm; đánh giá hiệu quả chi qua kết quả thực tế. Phát huy hiệu quả nguồn lực đòi hỏi tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, mỗi người dân đóng góp và làm giàu chính đáng. Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh cần được xem xét trong yêu cầu đó, gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Cùng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi lựa chọn phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, mở rộng cơ hội và bảo đảm công bằng trong thụ hưởng của nhân dân.

Trong quá trình xem xét các nội dung của chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị T.Ư tập trung làm rõ 4 vấn đề xuyên suốt. Trước hết, mỗi đề án phải xác định đúng những vấn đề cần giải quyết. Thứ hai, các chủ trương, định hướng lớn đã xác định phải được thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ và tổ chức thi hành hiệu quả. Thứ ba, phải bảo đảm con người, thẩm quyền và nguồn lực ngay khi quyết định. Thứ tư, mỗi quyết sách phải có cách kiểm chứng kết quả và điều chỉnh từ thực tiễn.