Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao 3 nhiệm vụ cho Hội Cựu Công an nhân dân

Sáng 3.10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026 - 2031, với sự tham dự của 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 15 vạn hội viên cựu Công an nhân dân trên khắp cả nước.

Tham dự đại hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội

ẢNH: TRUNG THÀNH

Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tinh thần nghĩa tình, đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ và thách thức mới. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược gay gắt, xung đột, khủng hoảng, đứt gãy nguồn cung, thiên tai và các loại tội phạm mới, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị, kinh tế duy trì đà tăng trưởng và đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, yêu cầu đối với lực lượng Công an nhân dân hiện nay không chỉ dừng ở bảo đảm an ninh, trật tự hay đấu tranh phòng, chống tội phạm, mà phải vượt lên những nhiệm vụ truyền thống để phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển đất nước như: phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, làm nòng cốt cho chuyển đổi số của quốc gia, cho phát triển khoa học, công nghệ...

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ 2

ẢNH: TRUNG THÀNH

Đánh giá nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng dù thời gian hoạt động chưa dài. Hội đã vận động hơn 15 vạn hội viên tham gia; hơn 22.000 cựu công an tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố, thôn, bản, tổ hòa giải; hơn 2.000 người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Nhiều hội viên còn tích cực tham gia giáo dục, cảm hóa đối tượng hình sự, quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện, xây dựng khu dân cư không ma túy, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng địa bàn an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. Hội viên cũng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa nhà tạm, hỗ trợ người dân vùng thiên tai, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo người yếu thế.

Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có điều kiện để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, Hội phải thực sự là "ngôi nhà chung" gắn kết nghĩa tình đồng chí, đồng đội; quan tâm, chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, trở thành điểm tựa khi hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TRUNG THÀNH

Thứ hai, Hội cần tiếp tục khẳng định dấu ấn, bản sắc của người công an cách mạng trên các lĩnh vực. Hội viên phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát quan điểm "Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể", lấy phục vụ nhân dân làm mục tiêu.

Đặc biệt, Hội cần trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở, phối hợp với lực lượng công an quản lý tình hình an ninh, trật tự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Từng tổ dân phố, từng ấp, từng thôn, từng xóm trật tự, an toàn và nâng cao đời sống nhân dân thì toàn xã hội, cả đất nước sẽ phát triển, sẽ ổn định, sẽ bình yên".

Cùng với đó, Hội cần phát huy vai trò trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và truyền thống Công an nhân dân cho thế hệ trẻ; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, lan tỏa những giá trị tốt đẹp tại nơi cư trú.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra là xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, hiện đại trong hoạt động, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.