Tối 2.8, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ VH-TT-DL, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam tổ chức lễ khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 - Gia Lai 2026.

Lễ khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 9 - Gia Lai 2026 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Liên hoan năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển (2006 - 2026). Qua 9 kỳ tổ chức, sự kiện đã trở thành diễn đàn giao lưu võ thuật quy mô lớn, góp phần quảng bá võ cổ truyền Việt Nam và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Các võ sư, võ sinh đến từ Liên bang Nga ẢNH: ĐỨC NHẬT

Liên hoan quốc tế võ cổ truyền thu hút 16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với hơn 250 võ sư, võ sinh và 43 đoàn võ thuật trong nước tham dự. Các đoàn quốc tế đến từ Pháp, Ý, Nga, Ma Rốc, Trung Quốc, Algeria, Thụy Sĩ, Đức, Burkina Faso, Thái Lan...

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra giải vô địch các câu lạc bộ võ cổ truyền quốc gia với 32 đoàn, quy tụ khoảng 750 trưởng đoàn, HLV và VĐV. Đáng chú ý, giải có sự tham gia của 3 đoàn nước ngoài, góp phần tăng cường giao lưu và hội nhập quốc tế.

16 đoàn võ thuật quốc tế đến từ 9 quốc gia với hơn 250 võ sư, võ sinh tham gia liên hoan ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh tỉnh xác định việc bảo tồn và phát huy võ cổ truyền không chỉ là gìn giữ một môn võ truyền thống mà còn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Gia Lai sẽ tiếp tục tạo điều kiện để võ cổ truyền được truyền dạy rộng rãi, khuyến khích thế hệ trẻ học võ, đồng thời gắn kết võ thuật với văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch, đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong và ngoài nước.

Gia Lai sẽ đưa võ cổ truyền trở thành sản phẩm văn hóa đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh đến bạn bè trong và ngoài nước. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ mong muốn các tổ chức, võ sư và võ sĩ trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm để cùng bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam.