Khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc tại Hà Nội

Sáng 12.10, tại không gian phố đi bộ Lê Thái Tổ, P.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức khai mạc Ngày hội Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 với chủ đề "Bên nhau, mình là nhà - Viết hành trình yêu thương".

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Lan tỏa các giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Nguyễn Kim Quy, cho biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 -15.10.2025).

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy và lan tỏa các giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; vận động hội viên, thanh niên tích cực xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, văn minh.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu khai mạc ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Quy cũng cho biết, chương trình xét chọn Gia đình trẻ hạnh phúc năm 2025 được triển khai từ tháng 5 - 6.2025. Sau thời gian phát động, ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ các gia đình trẻ do các tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu.

Trong tháng 10.2025, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn ra 10 gia đình tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố để biểu dương tại chương trình.

Tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm

Theo anh Quy, các gia đình được tuyên dương là những cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, công an, MC truyền hình, thể dục thể thao, sản xuất kinh doanh, làm nông nghiệp… tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng.

Các gia đình trẻ và thanh niên tham gia ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các gia đình có những nỗ lực, cố gắng, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất và hiệu quả; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái.

Anh Nguyễn Kim Quy cho biết, Ngày hội "Gia đình trẻ hạnh phúc" tiếp tục mang đến chuỗi hoạt động phong phú, sinh động tạo không gian để các gia đình trẻ cùng nhau trải nghiệm, chia sẻ và lan tỏa yêu thương, như: trạm trò chơi gắn kết mang chủ đề "Hành trình yêu thương", góc trải nghiệm, mini game tương tác với bộ câu hỏi về gia đình, khu vực chụp ảnh lưu niệm cùng các gian hàng đa dạng, phù hợp cho các thành viên trong gia đình.

Các gia đình trẻ giao lưu và trải nghiệm tại ngày hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ngay sau chương trình khai mạc, các đại biểu và các gia đình trẻ đã tham quan các gian hàng triển lãm, tham gia các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn của ngày hội.

Tối nay sẽ diễn ra Lễ tuyên dương 10 Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025 và đêm nhạc Viết hành trình yêu thương.