Khai quật tử thi, phát hiện bé trai 5 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong

Ngày 28.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Văn Trường (34 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang), để điều tra về hành vi giết người. Trường là nghi phạm đánh con trai 5 tuổi của "vợ hờ" dẫn đến tử vong.

Trước đó ngày 27.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an P.Long Thạnh, TX.Tân Châu về việc bé trai tên K. (5 tuổi) tử vong bất thường, nhưng gia đình vội mang đi mai táng.

Trong khi đó, anh T.V.K (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, cha ruột của K.) cũng có đơn yêu cầu Công an tỉnh An Giang khai quật tử thi để làm rõ cái chết của con. Anh T.V.K nghi ngờ con mình bị người tình của vợ cũ sát hại.

Công an tỉnh An Giang áp giải nghi phạm Lê Văn Trường về trụ sở công an để làm rõ hành vi giết người ẢNH: CTV

Xét thấy vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan tổ chức khai quật tử thi cháu K. để nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ án.

Qua công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh An Giang kết luận nguyên nhân cháu K. tử vong là sốc mất máu cấp do vỡ gan, vỡ lá lách.

Tình nghi Lê Văn Trường (người đang chung sống như vợ chồng với mẹ của cháu K.) trực tiếp gây ra cái chết của cháu, công an mời Trường và N.T.T.N (34 tuổi, ngụ P.Long Hưng, TX.Tân Châu, mẹ ruột cháu K.) về trụ sở làm rõ.

Lúc đầu, Trường và N. không thừa nhận đánh cháu K. dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh, khai thác, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước đây N. chung sống như vợ chồng với anh T.V.K và có được 2 người con (cháu K. 5 tuổi và cháu A. 3 tuổi). Khoảng giữa năm 2024, giữa N. và anh T.V.K phát sinh mâu thuẫn tình cảm nên anh T.V.K bỏ đi Bình Dương làm thuê. Trong thời gian này, N. quen biết và chung sống như vợ chồng với Trường.

Sau thời gian thuê phòng trọ sinh sống tại Bình Dương, đến giáp Tết Nguyên đán 2025, Trường đưa N. cùng 2 cháu K. và A. về sống cùng với gia đình Trường tại TX.Tân Châu.

Thời gian gần đây, bực tức việc cháu K. không nghe lời và hay đòi hỏi nhiều thứ nên Trường nhiều lần đánh cháu.

Khoảng 16 giờ ngày 23.3, khi Trường đi làm về, K. đòi chở đi tìm mẹ nên Trường bực tức lôi vào phòng ngủ, dùng tay đánh vào vùng bụng và người cháu.

Lúc này, mẹ của Trường phát hiện và vào can ngăn. Mấy ngày sau, K. bị nóng sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện vì cho rằng sốt thông thường.

Sáng 26.3, K. có biểu hiện mệt mỏi nhưng Trường vẫn chở đến nhà trẻ. Trên đường đi, cháu K. ngất xỉu nên Trường chở đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu cấp cứu, nhưng khoảng 20 phút sau cháu tử vong.

Sau đó, N. cùng Trường đưa cháu K. về nhà mẹ ruột của N. ở P.Long Hưng, TX.Tân Châu khâm liệm rồi an táng trong buổi chiều cùng ngày.

Vụ bé trai 5 tuổi bị người tình của mẹ đánh tử vong đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.