An Giang: Truy tố 5 bị can tuồn ma túy vào nhà tạm giam sử dụng

Ngày 26.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Viện KSND TP.Châu Đốc (An Giang) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng chuyển TAND cùng cấp truy tố 5 bị can về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Nguyễn Quốc Việt (34 tuổi), Đỗ Minh Đức (44 tuổi), Trương Lê Phước Tài (33 tuổi), Dương Tấn Sang (19 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) và Trần Tấn Phú (28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre).

Theo cáo trạng, tháng 1.2024, Trương Lê Phước Tài bị Công an TP.Châu Đốc bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tài bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an TP.Châu Đốc, cùng Đỗ Minh Đức (mua bán trái phép chất ma túy), Dương Tấn Sang (cố ý gây thương tích) và Trần Tấn Phú (chiếm đoạt tài sản).

Biết nhà Tài sát vách nơi bị tạm giam, Đức bàn bạc với Tài liên hệ ra ngoài mua ma túy đem vào để cả nhóm sử dụng. Sau đó, Tài dùng điện thoại của Đức (được người nhà Đức lén đưa vào nhà tạm giữ trước đó) gọi cho mẹ ruột là bà L.T.T, nhờ dẫn đường cho người cung cấp ma túy đến hàng rào nhà tạm giữ.

Bằng thủ đoạn tinh vi, từ cuối tháng 1.2024 đến đầu tháng 3.2024, nhóm Đức, Tài, Sang, Phú có 3 lần được Nguyễn Quốc Việt đưa ma túy vào trong nhà tạm giam cất giấu để sử dụng.

Ngày 15.3.2024, phát hiện Đức có biểu hiện sử dụng ma túy nên cơ quan điều tra kiểm tra đột xuất buồng giam Đức thì phát hiện 3 điện thoại cùng nhiều vật cấm.

Ngay sau đó, Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát quản lý thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh An Giang tổng kiểm tra 38 buồng giam, test nhanh toàn bộ 97 người trong các buồng giam thì phát hiện Đức, Tài, Sang, Phú dương tính với ma túy.

Đến ngày 28.3.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Việt, Đức, Tài, Sang, Phú về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Do tính chất phức tạp của vụ án, ngày 22.4.2024, Viện KSND tỉnh An Giang quyết định chuyển giao vụ án cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý. Đến tháng 11.2024, sau tiếp nhận kết luận điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Viện KSND tối cao đã chuyển vụ án về cho Viện KSND TP.Châu Đốc truy tố theo thẩm quyền.