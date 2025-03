Từ Thanh Hóa vào Quảng Ngãi thuê phòng trọ để sản xuất ma túy

Ngày 25.3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Quyết (28 tuổi, hộ khẩu thường trú P.Hải Bình, TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa - nơi ở hiện nay P.Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi) để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.

Bị can Nguyễn Hữu Quyết ẢNH: THÀNH SỰ

Ngày 17.3, Công an P.Trương Quang Trọng phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hành chính phòng số 1 của Reverie Homestay (địa chỉ 910 đường Trần Văn Trà, P.Trương Quang Trọng), phát hiện Nguyễn Hữu Quyết đang có hành vi sản xuất các chất lỏng. Làm việc với công an, Nguyễn Hữu Quyết thừa nhận đó là ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều chai nhựa, cốc chứa chất lỏng và nhiều dụng cụ, vật dụng dùng để sản xuất ma túy.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hữu Quyết về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy. Đồng thời, tạm giữ, niêm phong chất nghi là ma túy cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Hữu Quyết khai nhận đến P.Trương Quang Trọng thuê phòng để ở. Sau đó, Quyết lên mạng xã hội mua các hóa chất về sản xuất trái phép chất ma túy với mục đích bán kiếm lời.

Căn phòng Nguyễn Hữu Quyết thuê để ở và sản xuất ma túy ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua giám định mẫu vật thu được, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định phần lớn là MDMB-4en-PINACA, chất ma túy nằm trong danh mục II, STT 241, Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25.8.2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Nguyễn Hữu Quyết khai nhận đã sản xuất được 7 lít ma túy thành phẩm nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. Cũng theo lời khai của Quyết, với số tiền bỏ ra 40 triệu đồng mua hóa chất sẽ sản xuất được khoảng 8 lít ma túy thành phẩm, bán ra được khoảng 160 triệu đồng và đã bán trót lọt tại một số tỉnh, thành phố.