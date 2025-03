Quảng Ngãi dự kiến giảm 70% đơn vị hành chính cấp xã

Sáng cùng ngày, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, đã chủ trì phiên họp lần thứ 5.

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện tỉnh Quảng Ngãi còn 4 nhiệm vụ đang triển khai, gồm: Sắp xếp bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị; sắp xếp các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sáp nhập các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp sáng 18.3 ẢNH: T.XUÂN

Tại cuộc họp, bà Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu hoàn thành các đề án đúng tiến độ và các đề án sắp xếp, sáp nhập nói trên phải trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi trước ngày 10.4.

Liên quan đến việc sáp nhập hành chính huyện, xã, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đồng ý việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã giảm tối thiểu 70%. Tuy nhiên, các xã khi sắp xếp phải đảm bảo không gian phát triển, nhất là ở những vùng đặc thù, trong đó có Khu di tích văn hóa quốc gia đặc biệt Sa Huỳnh (gồm: di tích Long Thạnh, di tích Phú Khương, di tích Thạnh Đức, di tích đầm An Khê - lạch An Khê và quần thể di tích Champa); Khu kinh tế Dung Quất, vùng an toàn khu Ba Tơ và các vùng đồng bào dân tộc…

Về cán bộ làm việc trong bộ máy hành chính cấp xã, phải lựa chọn đội ngũ có năng lực để đáp ứng tốt nhiệm vụ sắp đến, chú ý nhất ở lĩnh vực tài chính, đầu tư công và quản lý đất đai.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động hành chính cấp huyện sau khi có chủ trương chính thức của Trung ương.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi lưu ý các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong vận hành của các cơ quan, tổ chức các cấp, không để ách tắc, trở ngại công việc, trong đó có thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2025.