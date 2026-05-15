Ngày 14.5, lãnh đạo phòng Kinh tế xã D'Ran cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Thành Long (thôn Hòa Bình) ngưng ngay việc khai thác đất trái phép gây nguy cơ sạt lở.

Hiện trường khai thác đất trái phép ở thôn Hòa Bình, xã D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo phòng Kinh tế xã D'Ran, trong hôm nay (15.5), các đơn vị chức năng của xã sẽ đến thực địa khu vực ông Long san múc đất để đo đạc, xác định vị trí, diện tích và khối lượng đất đã khai thác khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trước đó, nhiều người dân thôn Hòa Bình gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc ông Long khai thác đất trái phép trong thời gian dài.

Người dân phản ánh việc khai thác đất và vận chuyển đi nơi khác đã ảnh hưởng đến đất canh tác nông nghiệp của các hộ dân liền kề, đồng thời làm biến dạng địa hình khu vực. Đáng lo ngại, tình trạng khai thác đất trái phép kéo dài nhiều năm còn làm gia tăng nguy cơ sạt lở khi mùa mưa đang đến gần.

Chính quyền xã D'Ran yêu cầu ông Long dừng ngay việc san múc đất trái phép tại thôn Hòa Bình ẢNH: LÂM VIÊN

Phương tiện cơ giới được ông Long sử dụng để khai thác, san múc đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ẢNH: LÂM VIÊN

Một lãnh đạo UBND xã D'Ran cho biết thêm, từ năm 2020 ông Long đã tiến hành san múc đất tại vị trí nói trên. Đến năm 2022, khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu dừng hoạt động khai thác đất.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Long tiếp tục tự ý san múc đất khi chưa được cấp phép. Theo chính quyền địa phương, hoạt động khai thác đất trái phép thường diễn ra vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ.