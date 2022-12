Khai thác đồi đất như chốn không người

Nhiều năm nay, người dân xã Lâm San không xa lạ với việc nhiều đoàn xe ben vào đồi đất nằm ngay sát hồ sông Ray (thuộc ấp 4) chở đất như chốn không người. Đồi đất mà xã Lâm San cho khai thác rộng hàng chục ngàn mét vuông, có nhiều chủ, đã được khai thác từ nhiều năm trước, đồi bị san hạ với độ cao có điểm gần 10 m. Cạnh đó, nhiều đồi đất cũng bị khai thác từ lâu.

Sáng 30.11, nhóm PV Thanh Niên ghi nhận các xe ben loại 5 tấn BS 60C-347.16, 72M-9233, 51C-527.39, 60C-207.45, 72C-122.24, 60H-042.95... chạy từ tỉnh lộ 756 rồi rẽ vào làng dân tộc Châu Ro ấp 4 (xã Lâm San) đến đồi để lấy đất, chở ra ngoài. Tại đây có 1 xe cuốc, múc đất từ đồi cao gần 10 m so với bờ hồ sông Ray để đưa lên các xe ben chở đi. Mỗi xe đến chỉ cần từ 5 - 10 phút là đầy đất, tràn thùng xe rồi chạy ra ngoài. Có thời điểm, các xe ben chở đất nối đuôi đợi đến lượt để vào lấy đất.

Lúc 10 giờ ngày 30.11, PV ghi nhận xe ben rỗng BS 60C-347.16 chạy vào đồi, khoảng 10 phút xe này chở đầy đất chạy ra ngoài. Liên tục sau đó, xe ben BS 60C- 347.16, 51C-527.39, 60C-207.45, 72C-122.24 chạy cùng lúc vào nên phải xếp hàng đợi đến lượt. Chiếc xe cuốc do một người đàn ông ngoài 30 tuổi điều khiển liên tục múc đất đưa lên các xe ben mà không kịp ngừng nghỉ. Hơn 11 giờ 30, các xe ben rời khỏi đồi đất.

Chiều 30.11, PV Thanh Niên đã làm việc với ông Bùi Xuân Đông, Chủ tịch UBND xã Lâm San về hoạt động khai thác đất tại đồi đất nêu trên. Ông Đông không tỏ ra ngạc nhiên về việc đồi đất bị khai thác trái phép mà nói chính quyền địa phương đã đồng ý để ông Bùi Công Dũng, người ngụ xã Lâm San khai thác đất.





Ông Đông cho biết những năm gần đây nhu cầu làm đường nông thôn trên địa bàn xã nhiều, không có đất để đổ làm đường nên cho ông Dũng đến khai thác. “Người dân có đồi đất muốn hạ độ cao, ông Dũng thì có xe cuốc, xe ben, là người làm đường nông thôn của xã nên ông Dũng có đến xin tôi để khai thác đồi đất. Tôi đã xin các anh ở huyện đồng ý nên cho làm”, ông Đông nói. Khi PV đặt câu hỏi việc khai thác đất tại đồi đất có được cấp phép hay không, thì ông Đông trả lời “ai dám cấp phép. Họ xin bằng miệng và tôi cũng báo mấy anh ở huyện bằng miệng. Mấy anh ở huyện cho thì tôi cho. Do làm đường nông thôn kinh phí không nhiều nên tạo điều kiện cho họ khai thác”.

Ông Đông cho biết thêm, ngoài làm đường nông thôn ở xã Lâm San, ông Dũng còn lấy đất ở đồi đất này làm đường ở xã Sông Ray (H.Cẩm Mỹ). “Xã chỉ cho lấy đất làm đường nông thôn, không cho san lấp bên ngoài. Ông Dũng lấy đất san lấp bên ngoài là chúng tôi biết liền”, ông Đông trả lời câu hỏi của PV khi đặt nghi vấn liệu ông Dũng có lấy đất đồi đi bán hay không? PV hỏi xã có biết ông Dũng sử dụng bao nhiêu phương tiện đến đồi để chở đất không, thì ông Đông trả lời “không biết”.

Theo ông Đông, đồi đất đã bị khai thác hơn 10 năm nay và chính quyền cho phép bằng miệng mà không có văn bản. Ông Đông cũng khẳng định việc cho phép khai thác đất tại khu đồi này là sai hoàn toàn. Ước tính, có đến hàng trăm ngàn khối đất đã bị khai thác tại đây.

Lãnh đạo huyện không quan tâm vụ việc ?

Sau khi ghi hình toàn bộ hoạt động khai thác và vận chuyển đất tại đồi đất này, trưa 30.11, PV gọi điện thoại, gửi một số hình ảnh cho Chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ Huỳnh Tấn Thìn. Ông Thìn nói đang bị bệnh nằm điều trị ở bệnh viện và chỉ đạo Công an H.Cẩm Mỹ liên lạc. Ngay sau đó, một lãnh đạo Công an H.Cẩm Mỹ đã gọi điện thoại và PV cung cấp một số hình ảnh tại hiện trường. Vị này nói sẽ cho lực lượng nghiệp vụ liên lạc. Tuy nhiên, sau đó không thấy Công an H.Cẩm Mỹ liên lạc lại. Trong chiều cùng ngày, xe cuốc đất rời khỏi hiện trường đồi đất, các xe ben cũng không chạy vào.

Ngày 1.12, PV Thanh Niên đã gọi điện cho ông Lê Văn Tưởng, Phó chủ tịch UBND H.Cẩm Mỹ, hỏi về vấn đề trên. Ông Tưởng bắt máy nhưng nói đang bận họp. Đến chiều cùng ngày, PV Thanh Niên gọi lại nhưng ông Tưởng không bắt máy.