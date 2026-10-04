Khai thác sản vật dưới tán rừng, thu nhập hơn 450 triệu đồng/năm

Giữ rừng, mỗi năm thu khoảng 800 lít mật ong

Khu đất rừng của gia đình Thái quản lý ở ấp 16, xã Nguyễn Phích (Cà Mau), diện tích khoảng 300 ha, trong đó có 285 ha thuê của người khác. Từ năm 12 tuổi, chàng trai này đã theo cha đi rừng bắt cá và khi 14 tuổi có thể tự giăng lưới, đặt dớn, bắt cá đem bán. Việc này dần trở thành nghề rồi gắn bó cho đến nay.

Đi rừng bắt cá, Thái không quên để ý cách những người đi trước gác kèo ong. Đây là nghề truyền thống của nhiều cư dân U Minh Hạ, nhưng không phải cứ dựng kèo là có ong. Thái theo các chú học nghề, quan sát họ chọn chỗ, đặt kèo, rồi tự làm và rút kinh nghiệm. "Tôi tiếp xúc được nhiều thầy giỏi nên tới khi tự làm đã rút được nhiều kinh nghiệm hay", Thái kể.

Khu rừng do Huỳnh Duy Thái cùng gia đình quản lý ẢNH: GIA BÁCH

Theo Thái, muốn ong về nhiều trước hết phải tìm nơi có nhiều bông tràm. Sau đó, người gác kèo tính cách đặt kèo và dọn khoảng trống xung quanh. Cùng một khu rừng nhưng thời tiết đổi, vị trí thích hợp cho đàn ong cũng đổi theo. Khoảng tháng 8 âm lịch, khi mùa gió bấc bắt đầu, nước bên dưới còn nhiều, ong thích ở thấp. Thái chọn chỗ rậm rạp phía dưới để đặt kèo, đồng thời giữ đường bay phía trên thông thoáng. Đến những tháng dịp tết nắng nóng, anh tìm nơi thoáng mát. Vào mùa mưa, không khí ẩm thấp, kèo được đưa lên chỗ cao, trống trải, có nắng; anh còn dùng cây màu trắng để ong dạn bay về.

Mỗi năm có 4 tháng Thái thu hoạch nhiều mật nhất, với khoảng 600 lít. Nếu tính cả mùa mưa, mỗi năm Thái lấy được khoảng 800 lít mật ong. Với giá bán 500.000 - 600.000 đồng/lít, hiện mỗi năm anh thu về hơn 300 triệu đồng từ mật ong. Có kinh nghiệm và tích lũy được vốn, Thái mua thêm đất trồng tràm, mở rộng việc khai thác cá đồng và mật ong. Từ 13 ha đất tràm của gia đình trước đây, hiện riêng Thái có 15 ha trồng tràm. Diện tích lớn hơn cũng có nghĩa công việc nhiều hơn. Một chuyến đi thăm kèo ong không thể xong trong ngày. Khi đến mùa bắt cá, một vòng giăng lưới, đặt dớn trên khu vực rộng có thể kéo dài cả tháng. Thái vẫn đi rừng theo cách đã quen từ nhỏ, nhưng giờ có thêm người cùng làm.

Đưa mật ong rừng đến khách hàng qua video

Biết lấy mật là một chuyện, bán được mật lại là chuyện khác. Có thời gian sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm. Năm 2020, Thái nghĩ đến việc quay video cảnh mình đi rừng, gác kèo và lấy mật để giới thiệu cho người mua thấy công việc phía sau sản phẩm.

Huỳnh Duy Thái đi xuồng máy kiểm tra rừng. Theo anh, để đi hết các kèo ong trong rừng phải mất khoảng 2 ngày ẢNH: GIA BÁCH

Quen giăng lưới, đặt dớn hơn cầm máy quay nên Thái tự tìm hiểu cách làm video, mua dụng cụ rồi lập kênh YouTube "Săn bắt rừng tràm". Những chuyến đi giữa rừng tràm, nghề gác kèo ong và việc khai thác sản vật trở thành nội dung ghi lại, đăng lên kênh. Video dần có người xem và kênh hiện có gần 300.000 lượt theo dõi, giúp Thái giới thiệu mật ong đến khách hàng. Người mua có thể nhìn thấy nơi đặt kèo, cách lấy mật và cuộc sống gắn với khu rừng mà anh Thái thường nhắc đến.

Cùng với cách giới thiệu sản phẩm, Thái thay đổi cả cách giao mật. Theo anh, nhiều người muốn mua mật ong rừng thật, trong khi trên thị trường có quá nhiều loại không đủ chất lượng. Thay vì chỉ bán mật đã vắt, anh cắt tổ ong, cho nguyên tổ vào túi để khách mang về tự vắt lấy mật. Thái còn đầu tư phòng lạnh để trữ mật, giữ sản phẩm mới, thơm và có màu sắc đẹp.

Ngoài mật ong, Thái còn khai thác cá đồng và lươn bằng cách giăng lưới, đặt dớn, đặt trúm, có thêm thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.

Huỳnh Duy Thái làm video về nghề gác kèo ong và những chuyến khai thác sản vật rừng để đăng lên kênh YouTube quảng bá sản phẩm ẢNH: GIA BÁCH

"Trong lúc săn bắt, tôi luôn thả lại các con nhỏ để chúng tiếp tục phát triển, sinh sản. Nhờ vậy mà nguồn cá đồng trong khu vực khai thác vẫn dồi dào. Tôi cũng hạn chế khai thác quá mức, cố giữ môi trường tự nhiên cho cá đồng và ong sinh sống. Nếu lỡ dính động vật hoang dã nằm trong sách cấm, tôi đều thả về tự nhiên hoặc giao nộp cho kiểm lâm", Thái cho biết.

Từ các sản vật rừng, Thái có thu nhập hơn 450 triệu đồng/năm. Công việc của anh tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương, với mức thu nhập 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Riêng nhóm cộng sự cùng anh săn bắt, quay video có thu nhập 20 - 30 triệu đồng/ người/tháng.

Ở tuổi 26, Thái vẫn làm những việc đã học từ cha: đi rừng, bắt cá, tìm chỗ gác kèo ong. Khác trước, anh có thêm máy quay, kênh YouTube và cách bán mật ong nguyên tổ để đưa sản vật đến khách hàng. Còn trong những chuyến săn bắt dưới tán rừng, anh vẫn thả lại cá nhỏ để chúng tiếp tục lớn lên.