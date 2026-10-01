Vườn nho 3.000 m² giữa xứ dừa, trồng 7 giống nho và đón khách hái tại vườn

Từ ý tưởng ban đầu là làm nông nghiệp, anh Sang từng bước phát triển mô hình kết hợp du lịch trải nghiệm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Anh Sang với chùm nho trĩu quả trong Bồ Đào Farm ẢNH: NAM LONG

Trồng nho công nghệ cao ở xứ dừa

Vườn nho rộng 3.000 m2 của anh Sang nằm tại xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long. Anh cho biết bắt đầu xây dựng vườn nho từ năm 2024, với mong muốn làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Học hết cấp 2, do hoàn cảnh gia đình, anh Sang nghỉ học, lên TP.HCM làm nhiều nghề để mưu sinh. Sau đó, anh học tiếng Nhật và năm 2018 sang Nhật Bản lao động. Trong thời gian làm việc, anh tranh thủ tìm hiểu kỹ thuật trồng nho, từ giống, cách chăm sóc đến phương pháp canh tác.

Anh Sang chụp ảnh với du khách đến vườn nho trải nghiệm ẢNH: NAM LONG

Sau lần thứ hai sang Nhật, anh tích lũy tiền, gửi về quê mua 3 công đất trồng dừa. Năm 2024, anh quyết định trở về quê khởi nghiệp. "Khi tôi trình bày ý tưởng làm vườn nho, gia đình ai cũng phản đối vì cho rằng thổ nhưỡng, khí hậu nơi đây không phù hợp. Tôi kiên trì thuyết phục, cuối cùng gia đình đồng ý cho phá 3 công vườn dừa để làm nhà kính", anh Sang kể.

Với số tiền tích lũy và vốn vay mượn, anh đầu tư xây nhà màng. Tuy nhiên, công trình vừa hoàn thành đã bị mưa lớn làm sập. Không bỏ cuộc, anh tiếp tục sửa chữa, đầu tư lại và hoàn thiện vườn nho như hiện nay.

Vườn nho được anh Sang canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nhà kính giúp hạn chế côn trùng xâm nhập, giảm sâu bệnh. Hiện vườn trồng 7 giống nho, trong đó có nho mẫu đơn nhập khẩu, các giống ngón tay xanh, ngón tay đen, hồng nhật, kẹo, hạ đen... được mua từ tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra, vườn còn sử dụng hệ thống tưới phun sương tiết kiệm nước, phân bón chủ yếu là phân hữu cơ và đạm cá.

Từ vườn nho đến du lịch trải nghiệm

Sau khoảng một năm trồng, vườn nho Bồ Đào Farm cho thu hoạch vụ đầu khoảng 300 kg. Sản lượng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và du khách đến tham quan.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (27 tuổi, ngụ P.An Hội, tỉnh Vĩnh Long) biết đến vườn nho qua mạng xã hội và rủ bạn bè đến tham quan, trải nghiệm. "Lần đầu tôi đến một vườn nho rộng như vậy. Được tận mắt thấy những chùm nho trên cây, tự tay hái và thưởng thức, rồi chụp ảnh lưu niệm nên rất thích", chị Thảo chia sẻ.

Vườn nho trĩu quả của anh Sang ẢNH: NAM LONG

Những giàn nho xanh mướt giữa vùng đất vốn được biết đến với những vườn dừa trở thành điểm nhấn mới ở Quới Điền, thu hút người dân và du khách.

Anh Sang cho biết tên Bồ Đào Farm được đặt với ý nghĩa "Bồ Đào" trong tiếng Hán là cây nho, còn "Farm" trong tiếng Anh nghĩa là nông trại. Mỗi năm, vườn dự kiến cho 2 vụ trái, vào khoảng tháng 7 và dịp tết. Ngoài tham quan, du khách có thể nghỉ ngơi, uống nước, chụp ảnh, hái nho tại vườn hoặc mua sản phẩm mang về. Mỗi vụ, vườn tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương. "Vườn do tay tôi chăm sóc, từ tưới, bón phân đến xử lý sâu bệnh. Do trồng trong nhà kính nên sâu bệnh không nhiều, tôi chủ yếu bắt sâu bằng tay, không sử dụng hóa chất", anh Sang nói.

Ban đầu, anh chỉ dự định trồng nho để bán sản phẩm. Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều người tìm đến tham quan, anh nảy ra ý tưởng kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Du khách mua vé vào vườn, được hái và ăn nho tại chỗ, chụp ảnh hoặc mua nho mang về. Theo anh Sang, sau khi trừ chi phí, mô hình bước đầu có lợi nhuận, dù chưa cao. Quan trọng hơn, việc kết hợp sản xuất với trải nghiệm giúp vườn nho mở thêm hướng phát triển.

Du khách check-in Bồ Đào Farm ẢNH: NAM LONG

Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết các mô hình trồng nho công nghệ cao trong nhà kính, nhà màng đang được khuyến khích, bởi đây là hướng khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

Theo anh Nhã, mô hình nhà kính giúp kiểm soát điều kiện thời tiết, hạn chế nấm bệnh và côn trùng, từ đó giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần nâng cao giá trị nông sản. "Mô hình vườn nho sạch được anh Sang kết hợp với dịch vụ tham quan, check-in, qua đó tăng thêm nguồn thu từ du lịch nông nghiệp. Tỉnh đoàn đang xem xét nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, giúp đoàn viên, thanh niên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương", anh Nhã nói.

Với những tín hiệu tích cực ban đầu, anh Sang đang nghiên cứu mở rộng diện tích trồng nho, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký phát triển du lịch tại địa phương và đăng ký sản phẩm OCOP cho nho của Bồ Đào Farm.