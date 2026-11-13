Khai trừ Đảng nguyên Phó chủ tịch tỉnh Cao Bằng

Ngày 13.11, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có vi phạm.

Ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ẢNH: BÁO QĐND

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Bí thư xác định, ông Trịnh Trường Huy, đảng viên Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp II, thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, nguyên Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Trùng Khánh; bà Nguyễn Ngọc Thư, Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng, đã có những vi phạm nghiêm trọng.

Theo Ban Bí thư, các cá nhân trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, các cá nhân trên còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị nơi các cá nhân công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời đối chiếu với các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Trường Huy và bà Nguyễn Ngọc Thư.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện kỷ luật hành chính, bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật Đảng.

Trước đó, ngày 28.10, tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật hai ông Trịnh Trường Huy, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng và nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Ngọc Thư do có những vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.