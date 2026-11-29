Ngày 29.11, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Thủ Thừa tại khu đô thị dân cư Agora City, huyện Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ và hiện đại hóa mô hình mua sắm. Đây cũng là công trình chào mừng 30 năm hình thành và phát triển thương hiệu Co.opmart (1996 - 2026).

Saigon Co.op chính thức khai trương siêu thị Co.opmart Thủ Thừa tại khu đô thị dân cư Agora City (Thủ Thừa, Tây Ninh) ẢNH: THÙY DƯƠNG

Với quy mô hơn 2.000 m², Co.opmart Thủ Thừa được đầu tư không gian mua sắm hiện đại, tổ chức các ngành hàng thiết yếu kết hợp những tiện ích phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi và ăn uống. Sự hiện diện của siêu thị mang đến thêm lựa chọn tiêu dùng cho người dân, đồng thời tạo điểm kết nối giữa hệ thống phân phối hiện đại với hoạt động thương mại tại địa phương. Bên cạnh các ngành hàng thiết yếu, siêu thị định hướng phát triển tiện ích Kidzone và FnB, bổ sung không gian vui chơi dành cho trẻ em và phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của khách hàng. Sự kết hợp này góp phần mở rộng trải nghiệm tại siêu thị, giúp các gia đình có thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn trong quá trình mua sắm.

Ở góc độ phát triển hệ thống, Co.opmart Thủ Thừa thể hiện định hướng của Saigon Co.op trong việc mở rộng độ phủ gắn với đầu tư có trọng điểm, hiện đại hóa mô hình siêu thị và nâng cao chất lượng phục vụ theo đặc điểm từng địa bàn. Qua đó, hệ thống từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy vai trò kết nối nhà cung cấp với người tiêu dùng, ưu tiên hàng Việt chất lượng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết 9 tháng của năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 10,3% (xếp thứ 1 vùng Đông Nam Bộ và thứ 10/34 tỉnh, thành phố cả nước). Toàn tỉnh hiện có 423 sản phẩm OCOP đều có mặt ở các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị. Tây Ninh cũng tổ chức thành công Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ 1 năm 2026 với chủ đề "Lễ hội Nông sản Tây Ninh - Kết nối chuỗi giá trị, phát triển bền vững" với quy mô 244 gian hàng, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, tăng cường kết nối sản xuất, tiêu thụ và mở rộng thị trường. Chính vì vậy, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển tích cực. Khi đi vào hoạt động, Co.opmart Thủ Thừa được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu mà còn trở thành điểm đến tiêu dùng tiện ích, góp phần hình thành nhịp sống hiện đại cho cư dân khu vực.

Người dân mua sắm nhộn nhịp nhân dịp Co.opmart Thủ Thừa khai trương chính thức ẢNH: THÙY DƯƠNG

Rộn ràng khai trương - Ưu đãi lớn, quà tặng thiết thực Nhân dịp khai trương Co.opmart Thủ Thừa, Saigon Co.op triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi với nhiều quà tặng thiết thực, ưu đãi mua sắm và cơ hội nhận giải thưởng giá trị, như lời chào đón và tri ân khách hàng tại địa phương trong những ngày đầu siêu thị đi vào hoạt động. Chẳng hạn, chương trình "Đón ngày mở bán - Quà trao tay", diễn ra từ ngày 24 - 29.11 ưu đãi cho. khách hàng mua sắm với hóa đơn đạt các mức giá trị quy định sẽ nhận được những sản phẩm thiết yếu tương ứng; Chương trình mở bán, "Vui mua sắm – May mắn đến nhà" kéo dài đến 31.12.2026, mang đến cơ hội nhận 15 giải thưởng với tổng trị giá dự kiến 58,8 triệu đồng...



