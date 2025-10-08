Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần I

Ngày 8.10, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (gọi tắt là Trung tâm báo chí).

Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I ẢNH: LÂM VIÊN

Trung tâm báo chí được đặt tại hội trường 7-7, Học viện Lục quân (P.Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 9 đến 12.10.

Trung tâm được trang bị đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như hệ thống máy tính, màn hình truyền trực tiếp, mạng internet tốc độ cao, máy in… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thông tấn, báo chí tác nghiệp trong thời gian diễn ra đại hội.

Trung tâm báo chí có thể phục vụ cùng lúc khoảng 70 phóng viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Một góc Trung tâm báo chí ẢNH: LÂM VIÊN

Tại lễ khai trương, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết việc đưa Trung tâm báo chí vào hoạt động nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Trung tâm sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu, hình ảnh và dữ liệu cần thiết, trở thành điểm kết nối thông tin hiệu quả giữa ban tổ chức đại hội và các cơ quan báo chí. Đồng thời, trung tâm cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà báo, phóng viên tác nghiệp, góp phần chuyển tải thông tin về đại hội một cách rộng rãi, chính xác và kịp thời.

Cũng theo ông Đinh Văn Tuấn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.