Khám nhà ‘cậu Tuấn Cửa Ông’, thu giữ 22 sổ tiết kiệm hơn 31 tỉ đồng

Ngày 12.11, thông tin từ Công an TP.Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú P.Cửa Ông, TP.Quảng Ninh), thường được biết đến với tên gọi "cậu Tuấn Cửa Ông", liên quan đến hoạt động livestream xem tử vi, đăng tải thông tin xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân.



Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Tuấn ẢNH: PHÚC LINH

Trước đó, ngày 4.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, quá trình khám xét nơi ở của "cậu Tuấn Cửa Ông", lực lượng công an thu giữ 22 sổ tiết kiệm có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng, với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ 10 khẩu súng tự chế, 1 máy quay, 5 điện thoại di động, 12 máy tính, 6 thẻ nhớ, 10 ổ cứng cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Tuấn lập và sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như "Cậu Tuấn Cửa Ông", "Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh", thu hút hàng nghìn người theo dõi.

Thông qua các buổi livestream xem tử vi, Tuấn khai thác thông tin cá nhân để đưa ra những lời phán đoán về số phận, đời tư của người khác. Cơ quan công an xác định nhiều nội dung được đăng tải đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm và quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan.

Để thu hút người xem, Tuấn còn khai thác những vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong xã hội, kể cả các vụ án liên quan đến những nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, rồi đưa ra các luận giải mang màu sắc tâm linh.

Trong một số video, Tuấn phán người khác "số phải chết", "số phải cô độc", đồng thời quảng bá việc cúng lễ giải hạn, thay đổi vận số.

Theo cơ quan điều tra, những nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, kéo theo các bình luận xúc phạm cá nhân được nhắc đến trong video. Một số người xem còn liên hệ, đề nghị Tuấn làm lễ giải hạn.