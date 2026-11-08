Phát hiện 10 khẩu súng tự chế tại nhà 'Cậu Tuấn Cửa Ông'

Liên quan vụ án Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú P.Cửa Ông, TP.Quảng Ninh), thường được biết đến với tên gọi "Cậu Tuấn Cửa Ông", cơ quan chức năng đã thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi cùng bộ máy phục vụ sản xuất, chế tạo súng tại nơi ở của người này.



Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ thiết bị phục vụ hoạt động livestream của Nguyễn Văn Tuấn ẢNH: P.L

Số súng và thiết bị trên được phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều máy vi tính và đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 4.11, Cơ quan điều tra Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan chức năng, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, "Cậu Tuấn Cửa Ông" đã thực hiện nhiều video xem tử vi, đưa ra thông tin không có thật, những nhận định tiêu cực về đời tư, quan hệ tình cảm của một số nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng xã hội.

Các video được đăng tải trên Facebook, TikTok, YouTube và Zalo nhằm thu hút lượt xem, tương tác, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và cuộc sống của những người liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vụ án đang được Công an TP.Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.