    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Phát hiện 10 khẩu súng tự chế tại nhà 'Cậu Tuấn Cửa Ông'

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Cơ quan chức năng phát hiện 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi cùng bộ máy chế tạo súng tại nhà 'Cậu Tuấn Cửa Ông', người vừa bị khởi tố vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

    Liên quan vụ án Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú P.Cửa Ông, TP.Quảng Ninh), thường được biết đến với tên gọi "Cậu Tuấn Cửa Ông", cơ quan chức năng đã thu giữ 10 khẩu súng tự chế dạng súng bắn bi, một hộp bi cùng bộ máy phục vụ sản xuất, chế tạo súng tại nơi ở của người này.

    Phát hiện 10 khẩu súng tự chế tại nhà 'Cậu Tuấn Cửa Ông'- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ thiết bị phục vụ hoạt động livestream của Nguyễn Văn Tuấn

    ẢNH: P.L

    Số súng và thiết bị trên được phát hiện trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều máy vi tính và đồ vật liên quan để phục vụ công tác điều tra.

    Trước đó, ngày 4.11, Cơ quan điều tra Công an TP.Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự.

    Theo cơ quan chức năng, thông qua hoạt động xem bói, cúng bái, "Cậu Tuấn Cửa Ông" đã thực hiện nhiều video xem tử vi, đưa ra thông tin không có thật, những nhận định tiêu cực về đời tư, quan hệ tình cảm của một số nghệ sĩ và người nổi tiếng trên mạng xã hội.

    Các video được đăng tải trên Facebook, TikTok, YouTube và Zalo nhằm thu hút lượt xem, tương tác, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và cuộc sống của những người liên quan.

    Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

    Vụ án đang được Công an TP.Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Tin liên quan

    Bắt nhân viên bán ô tô ở Quảng Ninh về hành vi chiếm đoạt tài sản

    Bắt nhân viên bán ô tô ở Quảng Ninh về hành vi chiếm đoạt tài sản

    Một nhân viên bán ô tô tại đại lý Hyundai Quảng Ninh bị cáo buộc nhận hơn 1,1 tỉ đồng của 2 khách hàng qua tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

    Khám phá thêm chủ đề

    Nguyễn Văn Tuấn Quảng Ninh cậu Tuấn TP.Quảng Ninh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận