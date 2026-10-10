    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bắt nhân viên bán ô tô ở Quảng Ninh về hành vi chiếm đoạt tài sản

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Một nhân viên bán ô tô tại đại lý Hyundai Quảng Ninh bị cáo buộc nhận hơn 1,1 tỉ đồng của 2 khách hàng qua tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt.

    Ngày 10.10, thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh (35 tuổi, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

    Bắt nhân viên bán ô tô ở Quảng Ninh về hành vi chiếm đoạt tài sản- Ảnh 1.

    Đối tượng Đỗ Xuân Thanh (bên phải) tại cơ quan điều tra

    ẢNH: VĂN VIÊN

    Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 2.2025, Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, Quảng Ninh.

    Trong quá trình làm việc, Thanh tiếp cận anh Đào Anh Q. (29 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (39 tuổi, trú thành phố Quảng Ninh), là 2 khách hàng có nhu cầu mua ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

    Lợi dụng vị trí nhân viên bán hàng tại đại lý, Thanh trực tiếp hướng dẫn 2 khách hàng thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng mua xe.

    Do tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý Hyundai Quảng Ninh, anh Q. đã chuyển 516 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh. Tương tự, chị G. cũng chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản do Thanh cung cấp để thanh toán tiền mua xe ô tô. Tổng số tiền 2 khách hàng chuyển cho Thanh là hơn 1,1 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Thanh không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.

    Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phổ Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Tin liên quan

    Đường dây lừa đảo vàng ảo chiếm đoạt 26,5 tỉ đồng: 24 bị can sa lưới

    Đường dây lừa đảo vàng ảo chiếm đoạt 26,5 tỉ đồng: 24 bị can sa lưới

    Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo trên không gian mạng do người Việt vận hành tại Campuchia. Bước đầu xác định 4 nạn nhân bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỉ đồng.

    Khám phá thêm chủ đề

    tỉnh Phú Thọ Công ty Hyundai Quảng Ninh Nhân viên bán ô tô

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận