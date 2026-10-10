Bắt nhân viên bán ô tô ở Quảng Ninh về hành vi chiếm đoạt tài sản

Ngày 10.10, thông tin từ Công an thành phố Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh (35 tuổi, trú tại thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.



Đối tượng Đỗ Xuân Thanh (bên phải) tại cơ quan điều tra ẢNH: VĂN VIÊN

Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 2.2025, Thanh là nhân viên bán hàng của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, Quảng Ninh.

Trong quá trình làm việc, Thanh tiếp cận anh Đào Anh Q. (29 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (39 tuổi, trú thành phố Quảng Ninh), là 2 khách hàng có nhu cầu mua ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Lợi dụng vị trí nhân viên bán hàng tại đại lý, Thanh trực tiếp hướng dẫn 2 khách hàng thực hiện các thủ tục và ký kết hợp đồng mua xe.

Do tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý Hyundai Quảng Ninh, anh Q. đã chuyển 516 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh. Tương tự, chị G. cũng chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản do Thanh cung cấp để thanh toán tiền mua xe ô tô. Tổng số tiền 2 khách hàng chuyển cho Thanh là hơn 1,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, sau khi nhận tiền, Thanh không nộp về công ty theo quy định mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an thành phổ Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Xuân Thanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.