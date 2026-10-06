Quảng Ninh: Chấm dứt tự lập các loại 'quỹ lớp', 'quỹ trường'

Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh việc thu, chi và vận động đóng góp sau khi nhận được một số phản ánh của người dân, phụ huynh về việc thu, sử dụng các khoản đóng góp được gọi là "quỹ lớp".

Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh yêu cầu các trường rà soát toàn bộ khoản thu từ đầu năm học, dừng ngay và hoàn trả tiền nếu xác định thu sai; chấm dứt tự lập các loại "quỹ lớp", "quỹ trường" ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Đáng chú ý, để ngăn tình trạng lạm thu trường học, Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục phải rà soát toàn bộ các khoản đã thông báo, đang thu và đã thu từ đầu năm học 2026 - 2027.

Phạm vi rà soát bao gồm cả khoản do giáo viên, ban đại diện cha mẹ học sinh, hoặc cá nhân vận động tại trường, lớp, không chỉ những khoản nằm trong sổ kế toán của nhà trường.

Sở GD-ĐT TP.Quảng Ninh yêu cầu chấm dứt việc tự lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ hoạt động", "quỹ khen thưởng", "quỹ khuyến học" hoặc sử dụng tên gọi khác để thu tiền từ cha mẹ học sinh. Nhà trường cũng không được công khai danh sách phụ huynh chưa đóng tiền trong nhóm lớp để gây áp lực.

Thu sai phải trả lại phụ huynh

Với khoản thu có dấu hiệu sai phạm, nhà trường phải dừng ngay việc thu và sử dụng tiền; xác định người thu, người quản lý, số tiền đã thu, đã chi, số còn lại và những người đã nộp.

Khi xác định thu sai, cơ sở giáo dục phải xây dựng phương án hoàn trả đúng người đã đóng góp, công khai căn cứ, số tiền, thời hạn hoàn trả và có chứng từ xác nhận. Trách nhiệm của người đứng đầu, người tham mưu và người trực tiếp thu, quản lý, sử dụng tiền cũng phải được làm rõ.

Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh, kinh phí hoạt động hiện nay phải hình thành từ ủng hộ tự nguyện và tài trợ hợp pháp, không được ấn định mức đóng bình quân, mức tối thiểu hoặc giao chỉ tiêu. Việc đa số phụ huynh biểu quyết cũng không thể thay thế nguyên tắc tự nguyện của từng người.

Đặc biệt, "không được sử dụng kinh phí ban đại diện để biếu, tặng, thăm hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên hoặc người thân của cha mẹ học sinh". Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng không được huy động tiền để khen thưởng giáo viên, mua thiết bị dạy học, vệ sinh trường lớp, bảo vệ, sửa chữa hoặc xây dựng công trình của nhà trường.

Các trường phải hoàn thành tự rà soát trong 7 ngày làm việc kể từ khi nhận công văn. UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT phải báo cáo kết quả về Sở GD-ĐT trước ngày 15.10, trong đó nêu rõ khoản thu sai, số tiền, số người đã nộp và kết quả hoàn trả.