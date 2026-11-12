Khám phá đất nước hạnh phúc nhất thế giới qua ống kính Trung Nghĩa

Triển lãm ảnh "Phần Lan qua ống kính của tôi" của nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa vừa được khai mạc tại Thư viện Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (thuộc Trường đại học Tôn Đức Thắng, P.Tân Hưng, TP.HCM), giới thiệu 74 tác phẩm ảnh chọn lọc nhân sự kiện Phần Lan tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) năm 2026.

Chiều trên bến cảng Ảnh: Trung Nghĩa

Kiến trúc Bắc Âu độc đáo giữa bầu trời và mây nước Ảnh: Trung Nghĩa

Nhà thờ chính tòa Helsinki Cathedral Ảnh: Trung Nghĩa

Bình yên Ảnh: Trung Nghĩa

Một Phần Lan khác lạ qua góc nhìn nhiếp ảnh gia Việt

Là người viết yêu thích xê dịch, khám phá những vùng đất mới, đặc biệt là Phần Lan – quốc gia nhiều năm liên tiếp được bình chọn là hạnh phúc nhất thế giới – nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa cho biết điều anh quan tâm không chỉ là những công trình kiến trúc đẹp, đường phố sạch hay thiên nhiên trong lành. Đó còn là cách người dân tận hưởng cuộc sống, tìm thấy sự bình yên trong những điều bình dị và xây dựng mối quan hệ thân thiện với cộng đồng, du khách quốc tế.

Việc trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh trên nền tảng kỹ thuật số cũng là hình thức phù hợp với Thư viện Trường quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS). Đây là nơi cung cấp nhiều đầu sách điện tử, đa dạng hóa hình thức đọc, đồng thời hỗ trợ học sinh hình thành kỹ năng khai thác và sử dụng thông tin trong môi trường số. Qua góc nhìn của người cầm máy Việt Nam như Trung Nghĩa, đất nước Bắc Âu hiện lên với nhiều sắc thái gần gũi và ấn tượng.

Các bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh thủ đô Helsinki thanh bình, những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử mà còn gợi lên vẻ đẹp của những con phố cổ kính, không gian xanh và thiên nhiên trong lành.

"Tôi luôn thích thú khi được xem những câu chuyện về một vùng đất qua hình ảnh. Bởi mỗi khuôn hình không đơn thuần ghi lại cảnh sắc mà còn mở ra một cách nhìn, một lát cắt văn hóa và nhịp sống của nơi ấy. Triển lãm như chuyến trải nghiệm thú vị bằng thị giác, hy vọng giúp người xem, đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên có thêm hiểu biết và cảm hứng về đất nước Phần Lan. Từ đó nuôi dưỡng ước mơ đến tham quan hoặc du học tại đất nước này", nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa chia sẻ.

Bậc thềm nhà thờ chính tòa Helsinki Cathedral Ảnh: Trung Nghĩa

Những chiếc khóa tình yêu gắn kín lan can trên một cây cầu ở thủ đô Ảnh: Trung Nghĩa

Hai mẹ con người gốc Việt bán tiệm bánh mì và ăn trưa ở gần bến cảng phía Tây Helsinki đã gây xúc động mạnh cho tác giả trong suốt chuyến đi săn ảnh Ảnh: Trung Nghĩa

Với những người từng đến Phần Lan, đặc biệt là thủ đô Helsinki, việc khám phá thành phố qua ống kính máy ảnh hẳn là một trải nghiệm thú vị. Theo bà Miekk-Oja Suvi Kristiina, Hiệu trưởng VFIS, triển lãm Phần Lan qua ống kính của tôi có nhiều bức ảnh sống động, thú vị, với chủ thể và điểm nhấn rõ ràng. Bà đánh giá các tác phẩm giúp người xem cảm nhận trọn vẹn hơn bầu không khí đặc trưng của thủ đô Helsinki qua những khuôn hình giàu sức gợi.

Thời khắc chạng vạng (blue hour) ở thủ đô Phần Lan Ảnh: Trung Nghĩa

Tượng mỹ nhân ngư Amanda Ảnh: Trung Nghĩa

Say mê đọc sách Ảnh: Trung Nghĩa

Ngắm đôi chim hải âu Ảnh: Trung Nghĩa

"Phần Lan không phải kiểu đẹp rực rỡ, choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều khiến chúng ta yêu mến nằm ở ánh sáng, kiến trúc, thiên nhiên, nhịp sống và phong cách người Phần Lan sống hòa mình với không gian của mình.

Từ góc nhìn của một người làm báo và nhiếp ảnh, tôi không chỉ chụp những địa danh nổi tiếng mà hướng ống kính của mình đến đời sống người dân bản xứ, kiến trúc cổ kính đến hiện đại, mối tương quan mật thiết giữa môi trường thiên nhiên xanh,sạch và đặc biệt là con người nơi đây", nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa chia sẻ.

Trung Nghĩa từng đi qua hơn 60 quốc gia để chụp ảnh và viết báo Không chỉ đam mê viết sách, nhiếp ảnh, tác giả Trung Nghĩa (giữa) còn là giảng viên ngành báo chí và truyền thông Ảnh: NVCC Nhiếp ảnh gia Trung Nghĩa đã đặt chân đến hơn 60 quốc gia để chụp ảnh, viết báo về các lĩnh vực quốc tế, văn hóa nghệ thuật và thể thao. Anh từng là Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM (2023 - 2024), đồng thời là tác giả nhiều cuốn sách được yêu thích như Bí mật ở Cannes, Sydney yêu thương, Đường đến thánh đường World Cup, Từ Bàn Môn Điếm đến Chernobyl… Hiện anh giảng dạy nhiếp ảnh thuộc ngành báo chí và truyền thông đa phương tiện tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Văn Lang và Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II.



