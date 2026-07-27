Khám phá hiện vật chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 đang trưng bày ở TP.HCM

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026); kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TP.HCM) hiện trưng bày nhiều hiện vật, kỷ vật cách mạng.

Trong đó có 10 khung tem phóng to của bộ sưu tập tem "Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 trên tem bưu chính Việt Nam" và 1 khung tem phóng to của bộ sưu tập tem "Tết Mậu Thân 1968 - Biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước" do Ban Thanh thiếu niên - Câu lạc bộ Viet Stamp thực hiện.

Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TP.HCM) hiện đang trưng bày rất nhiều hiện vật trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 ẢNH: PHẠM HỮU

Hiện vật súng 12,7 ly do Mỹ và quân đội Sài Gòn sử dụng khi pháo kích vào Đài Phát thanh Sài Gòn nhằm tiêu diệt lực lượng Biệt động ẢNH: PHẠM HỮU

Súng cối 60 mm do quân giải phóng sử dụng trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn - Gia Định ẢNH: PHẠM HỮU

Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày các bộ sưu tập kỷ vật cách mạng bám sát chủ đề "Tên anh đã hóa thành bất tử" của Ban quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ - Câu lạc bộ Viet Stamp và một nhà sưu tập đến từ thành phố Đồng Nai.

Các bộ sưu tập kỷ vật cách mạng chia được chia làm 4 khu vực trưng bày khoa học, ý nghĩa gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giải phóng dân tộc; kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); quân giải phóng miền Nam, Tết Mậu Thân 1968; những người đã làm nên lịch sử vẻ vang.

Hiện vật là các loại khí tài gồm súng, súng cối, mìn, đạn và nhất là bom cỡ lớn 3.000 bảng Anh. Bom này được dùng kết hợp với các loại bom bi, vừa phá hoại được mọi vật vừa giết được nhiều người ẢNH: PHẠM HỮU

Xe jeep có gắn súng đại liên của Mỹ và quân đội Sài Gòn từng được bố trí ở các ngã đường và tuần tra trên đường ẢNH: PHẠM HỮU

Khối thuốc nổ TNT và kíp nổ ẢNH: PHẠM HỮU

Những vật dụng cá nhân của các chiến sĩ gồm quần áo, tư trang, bình nước và các vật dụng được làm từ nhôm máy bay chiến đấu của Mỹ. Các chiến sĩ đã tận dụng từ vật liệu hợp kim trên xác máy bay để làm ra đồ dùng cá nhân ẢNH: PHẠM HỮU

2 xe gắn máy mà các chiến sĩ Biệt động Đội 5 sử dụng trong trận đánh Dinh Độc Lập ngày 31.1.1968 ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài các loại vũ khí chiến đấu, tại khu trưng bày còn các các hiện vật gắn với đời sống của chiến sĩ Biệt động. Trong đó có những chiếc nồi mà cơ sở của Tiểu đoàn Lê Thị Riêng, Biệt động Sài Gòn nấu cháo gánh đi bán dạo, ngụy trang giấu vận chuyển vũ khí, tài liệu năm 1968 ẢNH: PHẠM HỮU

Chiếc máy may, máy đánh chữ dùng đánh tài liệu truyền đơn tuyên truyền cách mạng vào những năm 1968 - 1969 ẢNH: PHẠM HỮU

Những chiếc máy chụp hình, máy quay phim cũng được trưng bày ở đây. Nằm ở hàng đầu tiên, bên trái là chiếc máy quay phim của xưởng phim Quân giải phóng sử dụng quay phim tại chiến trường từ năm 1968 -1969 ẢNH: PHẠM HỮU

Nằm ở hàng đầu tiên và ở chính giữa là chiếc túi chị em Biệt động Sài Gòn đựng công văn, thư từ chiến khu ra thành phố và ngược lại vào năm 1968 ẢNH: PHẠM HỮU

Tấm bản đồ mô phỏng trận đánh của quân giải phóng trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực đường Minh Phụng năm 1968 được phục dựng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TP.HCM) ẢNH: PHẠM HỮU