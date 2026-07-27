Khám phá hiện vật chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 đang trưng bày ở TP.HCM

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Những hiện vật là súng cối, bom cỡ lớn, xe jeep cùng với các kỷ vật là vật dụng, quân trang từng xuất hiện trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968 đang được trưng bày tại khu truyền thống cách mạng ở xã Tân Nhựt, TP.HCM.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026); kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2026), Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 (xã Tân Nhựt, TP.HCM) hiện trưng bày nhiều hiện vật, kỷ vật cách mạng.
Trong đó có 10 khung tem phóng to của bộ sưu tập tem "Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7 trên tem bưu chính Việt Nam" và 1 khung tem phóng to của bộ sưu tập tem "Tết Mậu Thân 1968 - Biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước" do Ban Thanh thiếu niên - Câu lạc bộ Viet Stamp thực hiện.
Bên cạnh đó, nơi đây còn trưng bày các bộ sưu tập kỷ vật cách mạng bám sát chủ đề "Tên anh đã hóa thành bất tử" của Ban quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện, nhóm sưu tập kỷ vật cách mạng Sao Đỏ - Câu lạc bộ Viet Stamp và một nhà sưu tập đến từ thành phố Đồng Nai.
Các bộ sưu tập kỷ vật cách mạng chia được chia làm 4 khu vực trưng bày khoa học, ý nghĩa gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp giải phóng dân tộc; kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); quân giải phóng miền Nam, Tết Mậu Thân 1968; những người đã làm nên lịch sử vẻ vang.
Những vật dụng cá nhân của các chiến sĩ gồm quần áo, tư trang, bình nước và các vật dụng được làm từ nhôm máy bay chiến đấu của Mỹ. Các chiến sĩ đã tận dụng từ vật liệu hợp kim trên xác máy bay để làm ra đồ dùng cá nhân
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