Khám phá năng lực chữa lành giúp con người sống lâu hơn

Duy trì tập thể dục đều đặn giúp người già sống khỏe hơn ảnh: reuters

Những nghiên cứu trước đây trên động vật cho thấy nhiệt độ lạnh vừa phải có thể thực sự kéo dài tuổi thọ và làm chậm quá trình suy giảm chức năng của cơ thể đến từ lão hóa.

Tuy nhiên, cho đến gần đây giới khoa học vẫn chưa nắm rõ cơ chế chính xác mà nhiệt độ lạnh kích hoạt những tác động có lợi này ở cấp độ tế bào.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học thuộc Đại học Cologne (Đức) phát hiện mô cơ và một phân tử gọi là BH2 đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt tác động tích cực của nhiệt độ thấp đối với tuổi thọ.

Họ chứng minh được thật sự có mối liên hệ giữa nhiệt độ lạnh, việc sống thọ hơn và quá trình sinh học kiểm soát chất lượng protein bên trong tế bào.

Yếu tố then chốt của chuỗi kết nối là hợp chất hữu cơ BH2, hoặc dihydrobiopterin, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

Để rút ra kết luận trên, đội ngũ Đức tiến hành nghiên cứu loài giun tròn Caenorhabditis elegans (C. elegans), vốn thường được sử dụng trong các nghiên cứu khoa học.

Kết quả cho thấy BH2 đóng vai trò thiết yếu trong quá trình duy trì chức năng của protein, và bảo đảm sự cân bằng giữa chất lượng và số lượng protein trong tế bào.

Họ cũng kiểm chứng tác động của nhiệt độ lạnh đối với những mô hình tế bào người mắc bệnh Huntington và xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Hai loại bệnh lý này đều có liên quan đến quá trình lão hóa, có liên quan đến sự tích tụ của các protein bị biến dạng hoặc hư hỏng.

Các nhà nghiên cứu đã chứng minh được nhiệt độ lạnh ở mức vừa phải có thể kích thích cơ thể sản sinh một lượng đáng kể chất chuyển hóa BH2.

Khám phá mới đã mở ra những hướng tiếp cận đầy hứa hẹn trong nỗ lực phát triển các liệu pháp điều trị những căn bệnh do lão hóa, bao gồm bệnh Huntington và xơ cứng teo cơ một bên.