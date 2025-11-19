Khám phá nghề dệt thổ cẩm độc đáo của phụ nữ dân tộc Mạ

Trưng bày chuyên đề giới thiệu đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng truyền thống của người Mạ, về quy trình dệt thủ công với khung dệt đơn giản, kỹ thuật nhuộm sợi từ nguyên liệu thiên nhiên như củ nghệ, vỏ cây lộc vừng, đồng thời khắc họa vai trò, hình ảnh của những người phụ nữ Mạ trong việc gìn giữ và phát huy di sản của cha ông.

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Ở xã Tà Lài, người Mạ kiến tạo một không gian văn hóa mà trong đó nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi lên như một biểu đạt văn hóa cốt lõi, một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc. Nghề dệt là hệ thống tri thức bản địa được trao truyền qua nhiều thế hệ phụ nữ Mạ. Từ 8 - 9 tuổi, các bé gái đã bắt đầu học những kỹ thuật đầu tiên từ bà và mẹ, qua đó bồi đắp về phẩm chất và vai trò xã hội của người phụ nữ trong cộng đồng. Mỗi tấm thổ cẩm tinh xảo là một "văn bản" độc đáo, nơi các nghệ nhân ký thác những câu chuyện về vũ trụ và nhân sinh quan, thể hiện thế giới quan, tín ngưỡng đa thần, và mối quan hệ cộng sinh mật thiết giữa con người với tự nhiên.