Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Khám phá ngôi chùa bên núi A Mang với hơn 500 mộ cổ

Hữu Tú
Hữu Tú
31/03/2026 21:00 GMT+7

Dưới chân núi A Mang (Đắk Lắk) có một ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi lưu giữ những pho tượng đồng đen và "canh giữ" cho hơn 500 mộ cổ lâu đời, không còn bia ký.

Nằm bên ngọn núi A Mang, ngôi chùa Châu Lâm (xã Tuy An Đông, Đắk Lắk) đã tồn tại hơn 200 năm. Ngôi chùa đang lưu giữ các tượng Phật được đúc bằng đồng nguyên khối và "canh giữ" cho hơn 500 ngôi mộ cổ không còn bia ký.

Chùa Châu Lâm bên ngọn núi A Mang lưu giữ nhiều câu chuyện văn hóa bí ẩn chưa được giải mã

ẢNH: HỮU TÚ

Kiến trúc nguyên bản của chùa theo lối nhà cổ, thấp và phân tầng theo địa hình núi. Dù đã qua đợt đại trùng tu từ năm 2001 nhưng "linh hồn" của ngôi chùa vẫn nằm ở những di vật cổ xưa do những hòa thượng, trụ trì truyền lại.

Tại chánh điện, những pho tượng Phật lớn được đúc bằng đồng nguyên khối là báu vật của những sư thầy để lại cho ngôi chùa. Trước đây, ngôi chùa còn có nhiều bức tượng đồng đúc nhỏ nhưng đã bị lấy cắp.

Kiến trúc của chùa Châu Lâm được xây dựng đơn giản, không quá cầu kỳ

ẢNH: HỮU TÚ

Những pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối bên trong chánh điện

ẢNH: HỮU TÚ

Chia sẻ với Thanh Niên, sư cô Thích Nữ Như Kim cho biết ngôi chùa vẫn còn lưu giữ một phiến đá cổ có khắc chữ từ thời vua Tự Đức (triều Nguyễn). Theo nhiều tài liệu ghi chép, đây là món quà của một vị quan triều đình cung thỉnh cho vị tổ sư thời bấy giờ.

Những ngọn tháp cổ lâu đời nằm trong khuôn viên chùa Châu Lâm

ẢNH: HỮU TÚ

Theo lời kể của sư cô Thích Nữ Như Kim, ngôi chùa đã trải qua nhiều đời sư trụ trì; thường được nhiều người dân, nhà khảo cổ đến chiêm bái vì tồn tại hơn 500 ngôi mộ cổ trên núi A Mang, nằm trong diện tích đất của chùa.

"Có mộ hình đài sen, mộ yên ngựa, mộ mai rùa, búp sen... nhưng đẹp nhất và uy nghi nhất là những ngôi mộ hình mái nhà. Nhiều nhà nghiên cứu, khảo cổ từng về đây và dự đoán đây có thể là mộ của các cấp bậc tướng lĩnh, binh lính thời vua Nguyễn Ánh", sư cô Thích Nữ Như Kim chia sẻ.

Nhà bia cổ của ngôi chùa

ẢNH: HỮU TÚ

Trên ngọn núi A Mang còn là nơi sở hữu một cây bồ đề được chiết từ gốc bồ đề đạo tràng (Ấn Độ) – nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đây là món quà của một hòa thượng gửi tặng cho ngôi chùa trong một dịp ghé thăm.

Một ngôi mộ cổ hình búp sen không có bia ký

ẢNH: HỮU TÚ

Đôi mộ cổ hình yên ngựa nằm trên núi A Mang

ẢNH: HỮU TÚ

Dù sở hữu tiềm năng cực lớn về khảo cổ và du lịch tâm linh, nhưng hiện nay khu vực 500 ngôi mộ cổ vẫn chưa được đầu tư. Phần lớn đất đai đã được giao cho người dân trồng cây kinh tế, khiến lối vào các ngôi mộ trở nên khó khăn.

Phần mái của ngôi chùa được lợp ngói với vài chi tiết đơn giản tạo điểm nhấn

ẢNH: HỮU TÚ

"Nhiều khách quốc tế và các nhà nghiên cứu rất thích về đây vì giá trị văn hóa hiếm có. Nếu được quy hoạch bài bản thành khu du lịch văn hóa, có phương tiện di chuyển phù hợp lên núi, đây chắc chắn sẽ là điểm nhấn văn hóa - du lịch tâm linh của địa phương", sư cô Thích Nữ Như Kim bày tỏ.

