Khám phá Nha Trang Center - tổ hợp trải nghiệm giữa lòng phố biển

Tọa lạc trên cung đường biển Trần Phú - một trong những con đường đẹp nhất phố biển Nha Trang, Nha Trang Center từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng bậc nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí của người dân địa phương cũng như du khách trong và ngoài nước. Vị trí đắc địa ngay sát bờ biển không chỉ thuận tiện cho việc di chuyển mà còn mang đến không gian thư giãn lý tưởng giữa lòng đô thị du lịch sôi động.

Nha Trang Center quy tụ hơn với hơn 100 gian hàng đa dạng ngành hàng và nhiều tiện ích tốt như: rạp chiếu phim, sân trượt patin, khu game đa năng, bowling, karaoke, trung tâm TDTT California, dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe Coconut, siêu thị tiện ích, nhà hàng Đôi Dép Lounge, nhà hàng lẩu Haidilao, Starbucks, Phúc Long, Domino Pizza, Texas Chicken, KFC… và nhiều tiện ích đi kèm, tạo nên một tổ hợp khép kín cho khách hàng tận hưởng trọn vẹn một ngày trải nghiệm.

Nha Trang Center quy tụ hơn 100 thương hiệu lớn tạo thành tổ hợp mua sắm khép kín ẢNH: NHA TRANG CENTER CUNG CẤP

Với tiêu chí "All you need for a perfect holiday!", Nha Trang Center thường xuyên tổ chức các hoạt động nghệ thuật, sự kiện giải trí vào dịp cuối tuần, các mùa mua sắm lớn hay những ngày lễ tết, qua đó gia tăng sức hấp dẫn và tạo bầu không khí lễ hội sôi động cho thành phố du lịch biển.

Góp phần quan trọng vào sự vận hành chuyên nghiệp và bền vững của trung tâm là vai trò quản lý, điều hành của Cosmo Hospitality - tự hào là đơn vị quản lý dịch vụ đẳng cấp. Với kinh nghiệm vận hành nhiều thương hiệu lưu trú và dịch vụ cao cấp, Cosmo Hospitality mang đến cho Nha Trang Center một hệ thống quản lý được chuẩn hóa, từ quy trình phục vụ, kiểm soát chất lượng đến công tác chăm sóc khách hàng. Sự bài bản trong điều hành không chỉ giúp tối ưu trải nghiệm của du khách mà còn tạo nền tảng để trung tâm phát triển ổn định, thu hút thêm nhiều thương hiệu uy tín đến đầu tư.

Nha Trang Center trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách ẢNH: NHA TRANG CENTER CUNG CẤP

Đặc biệt, Cosmo Hospitality định hướng đưa giá trị văn hóa Việt Nam trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm các sự kiện hàng tháng tại Nha Trang Center. Thay vì chỉ dừng ở mua sắm, giải trí... thì trung tâm được kỳ vọng là không gian giao thoa giữa thương mại hiện đại và bản sắc dân tộc. Theo đó, hàng loạt sự kiện nghệ thuật truyền thống dự kiến được tổ chức như: biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn văn hóa trà và cà phê, các minishow múa dân gian, điệu múa Chăm đặc sắc hay nghệ thuật tranh cát tái hiện danh lam thắng cảnh Việt Nam, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế.

Bước sang năm thứ 15 hoạt động và phát triển, Nha Trang Center đã và đang khẳng định vị thế là trung tâm thương mại hàng đầu của phố biển Nha Trang. Lượng khách hàng đông đảo, ổn định cùng sức hút mạnh mẽ đối với các thương hiệu quốc tế chính là minh chứng rõ nét cho uy tín và đẳng cấp của trung tâm. Với vị trí đắc địa, hệ thống thương hiệu đa dạng, tiện ích hiện đại cùng định hướng vận hành chuyên nghiệp của Cosmo Hospitality, Nha Trang Center hứa hẹn tiếp tục là điểm đến không thể bỏ qua của du khách mỗi khi đặt chân đến phố biển Nha Trang xinh đẹp.