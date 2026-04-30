Khám phá những tính năng tiện lợi của USB-C

Thực tế cho thấy đầu nối USB-C ẩn chứa nhiều tính năng vượt trội, bao gồm USB Power Delivery (PD) cho phép điều chỉnh luồng điện, Alt Mode để truyền tải các giao thức khác như DisplayPort và USB4 với băng thông cao nhất. Sự kết hợp của những công nghệ này đã biến USB-C thành một trong những phát minh nổi bật nhất trong thập kỷ qua.

Sạc ngược

Một trong những tính năng đáng chú ý của USB-C là khả năng sạc ngược. Người dùng chỉ cần kết nối điện thoại của mình với thiết bị khác và thiết bị nhận sẽ tự động bắt đầu sạc. Khả năng này đạt được nhờ vào quy trình "thương lượng hai chiều" của USB PD, cho phép hai thiết bị giao tiếp và xác định thiết bị nào có năng lượng nhiều hơn để cung cấp.

iPhone 15 trở về sau đã có tính năng sạc ngược ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tuy nhiên, không phải tất cả thiết bị đều hỗ trợ tính năng này. Trên các thiết bị Android, tính năng sạc ngược có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất. Ví dụ, Samsung gọi tính năng này là "Wireless PowerShare", trong khi dòng Pixel của Google lại không nhất quán trong việc hỗ trợ.

Đối với iPhone, Apple chỉ kích hoạt cổng USB-C PD từ dòng iPhone 15 trở lên và tính năng này áp dụng cho cả bốn mẫu thay vì các mẫu Pro. Tuy nhiên, tốc độ sạc ngược thường chỉ đạt 4,5W hoặc 7,5W, chậm hơn so với bộ sạc tường 20W.

Nhận kết nối Ethernet gigabit

USB-C cũng cho phép kết nối Ethernet gigabit có dây thông qua bộ chuyển đổi USB-C sang Ethernet, giúp người dùng có thể tận hưởng tốc độ tải xuống nhanh và ổn định hơn.

Mặc dù người dùng vẫn cần kiểm tra xem thiết bị của mình có hỗ trợ kết nối Ethernet hay không, nhưng đây là một cách tuyệt vời để sử dụng smartphone (hoặc tablet) qua kết nối có dây.

Chạy màn hình không cần cáp nguồn

Màn hình USB-C hỗ trợ truyền tải điện năng (Power Delivery) có thể nhận tín hiệu video và tự cấp nguồn từ sợi cáp duy nhất kết nối với laptop hoặc smartphone. Thiết bị của người dùng sẽ thiết lập kết nối DisplayPort hoặc HDMI Alt Mode cho phần video đồng thời cung cấp nguồn điện cho màn hình, thường nằm trong khoảng từ 10W đến 30W, tùy yêu cầu của màn hình.

Các mẫu màn hình hiện đại cũng đi kèm cổng USB-C ẢNH: K. VĂN

Dĩ nhiên, người dùng cần lưu ý đến mức tiêu thụ điện năng. Trên điện smartphone hoặc laptop, việc kết nối màn hình lớn qua cổng USB-C có thể làm hao pin. Tốt hơn hết hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của màn hình để biết mức tiêu thụ điện năng trước khi cho rằng việc này sẽ hoạt động.

Sạc laptop bằng pin dự phòng

Một tính năng nổi bật khác của USB PD là khả năng sạc laptop bằng pin dự phòng. Khi kết nối pin dự phòng với laptop, thiết bị có thể tự động điều chỉnh điện áp và dòng điện để cung cấp năng lượng tối ưu. Mặc dù pin dự phòng được thiết kế chủ yếu cho điện thoại, nó cũng có thể cung cấp công suất 45W hoặc 65W cho laptop nếu được đánh giá phù hợp và laptop không phân biệt giữa nguồn điện đó với bộ sạc tường.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần nhớ rằng sợi cáp USB-C cũng là một phần của quá trình này. Một sợi cáp USB-C tiêu chuẩn không có chip e-marker sẽ tự động giới hạn công suất truyền tải ở mức 60W, bất kể bộ sạc và thiết bị có hỗ trợ công suất bao nhiêu.

Ghi hình video 4K trực tiếp vào ổ SSD ngoài

Cuối cùng, các mẫu iPhone 15 Pro đã ra mắt với khả năng ghi video định dạng ProRes chất lượng cao trực tiếp vào ổ SSD ngoài thông qua cáp USB-C. Đây là một tính năng không thể thực hiện trước đây do băng thông hạn chế của cổng Lightning.

USB-C trên iPhone 15 Pro hoạt động ở tốc độ USB 3.0 (lên đến 10 Gbps), cung cấp đủ dung lượng để ghi dữ liệu đó trong thời gian thực và công nghệ này đã được kế thừa sang các mẫu iPhone mới nhất.