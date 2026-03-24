Khám phá thiết kế tinh tế trên hộp sạc AirPods Pro

Theo BGR, nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm nghe nhạc không dây tốt hơn, AirPods Pro có thể là lựa chọn lý tưởng cho người dùng. Sản phẩm không chỉ cung cấp tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) mà còn đi kèm với các đầu tai nghe có thể thay thế giúp đảm bảo vừa vặn hơn trong ống tai.

AirPods Pro còn tích hợp nhiều tính năng thông minh, bao gồm hỗ trợ dịch thuật trực tiếp và điều khiển âm lượng ngay trên thân tai nghe. Thiết kế của AirPods Pro cũng khác biệt so với các phiên bản AirPods thông thường, với thân tai nghe nhỏ gọn hơn.

Hộp sạc của AirPods Pro cũng không kém phần ấn tượng với khả năng sạc không dây và một bộ loa hỗ trợ chức năng tìm kiếm. Nhưng có lẽ ít ai chú ý đến một thiết kế khá tinh tế trên hộp sạc AirPods Pro: hai lỗ màu bạc ở bên hông hộp sạc. Đây là hai lỗ bạc nhằm cho phép người dùng gắn dây đeo, giúp giảm nguy cơ làm mất hoặc bị đánh cắp.

Chi tiết nhỏ giúp người dùng AirPods Pro tránh mất cả triệu đồng

Thiết kế hai lỗ bạc này lần đầu tiên được Apple triển khai vào tháng 9.2022 khi công ty ra mắt AirPods Pro 2 với hộp sạc được nâng cấp có khả năng chống mồ hôi và nước, cùng vòng móc dây đeo tiện lợi. Đến năm 2025, Apple tiếp tục giới thiệu AirPods Pro 3 cũng có thiết kế tương tự với hai lỗ màu bạc để gắn dây đeo cho hộp sạc.

Vấn đề nằm ở chỗ, cả AirPods Pro 2 và 3 đều không đi kèm dây đeo trong hộp, do đó người dùng phải mua riêng phụ kiện này nếu muốn khai thác hai lỗ màu bạc này. Công ty cung cấp bộ phụ kiện dây đeo Tech21 Lanyard 2-Pack với giá 19,95 USD, bao gồm hai dây đeo màu đen và xám. Dây đeo này không chỉ giúp bảo vệ hộp sạc khỏi mất mà còn dễ dàng gắn vào túi xách hoặc ba lô.

Nếu người dùng làm mất hộp sạc AirPods Pro sẽ phải chi 99 USD để mua một cái mới từ Apple, trong khi hộp bị hư hỏng có giá 89 USD để thay thế. Do đó, việc đầu tư vào dây đeo sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí và bảo vệ thiết bị của mình tốt hơn. Trong trường hợp sử dụng các AirPods khác, người dùng vẫn có thể tìm mua hộp sạc có lỗ gắn dây đeo riêng trên các cửa hàng thương mại, với giá chỉ vài trăm nghìn đồng.