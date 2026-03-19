Lần đầu tiên người dùng sẵn sàng rời bỏ Apple và Samsung

Một trong những lý do chính cho sự thay đổi này là sự tụt hậu của hai gã khổng lồ công nghệ trong một số lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là dung lượng pin. Khi mà nhiều smartphone giá rẻ của Trung Quốc có dung lượng pin vượt quá 10.000 mAh, Apple và Samsung chỉ dừng lại ở mức 5.000 mAh, ngay cả với mẫu Galaxy Z Fold8 sắp ra mắt.

Cuộc khảo sát gần đây từ PhoneArena về OPPO Find X9 Ultra cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ người dùng. Hơn 55% người tham gia cho biết họ sẽ mua chiếc điện thoại này ngay khi nó ra mắt, trong khi gần 41% cho biết sẽ cân nhắc tùy thuộc vào giá bán. Chỉ 2,5% cho biết họ không có ý định chuyển sang OPPO do giao diện chưa quen thuộc và chỉ 1,45% thể hiện lòng trung thành với Samsung và Apple.

Khi Apple và Samsung không còn là lựa chọn bắt buộc

Sự thay đổi này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong thị trường smartphone, đặc biệt ở những khu vực mà Apple và Samsung từng chiếm ưu thế. Các công ty Trung Quốc đã tích cực mở rộng và quảng bá sản phẩm của họ, một điều hoàn toàn dễ hiểu trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng nhiều điện thoại Trung Quốc vẫn còn thiếu sót ở những tính năng cơ bản. Dù phần lớn người dùng có thể hài lòng với hiệu suất của chúng, nhưng những người chú trọng đến độ ổn định vẫn thấy lý do cho sự phổ biến của Apple và Samsung. Ví dụ, hệ điều hành HyperOS 3 của Xiaomi gần đây được ghi nhận gặp lỗi đồng bộ âm thanh với tai nghe Bluetooth - điều không phải là lần đầu tiên xảy ra với một điện thoại Trung Quốc.

Dĩ nhiên, Apple và Samsung vẫn giữ vị trí thống trị trên thị trường smartphone toàn cầu, nhưng ngày càng nhiều người dùng bắt đầu cởi mở với việc thử nghiệm các thương hiệu khác. Hai công ty cần biết rằng, sự ủng hộ cho họ ở thời điểm hiện tại chủ yếu ở sự ổn định và các tính năng quen thuộc được đánh giá cao trong trải nghiệm hằng ngày. Một khi các công ty Trung Quốc hoàn thiện các điểm yếu, vị trí số 2 hoặc thậm chí số 1 trên thị trường hoàn toàn có thể thay đổi.