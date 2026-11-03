Khám phá trà Ceylon qua hương vị, ẩm thực và những cuộc trò chuyện tại Hà Nội

Không chỉ là một thức uống thanh lịch, trà Ceylon của Dilmah còn kết nối ẩm thực với nghệ thuật sống đương đại

Trải nghiệm Tea Gastronomy: Khi trà nâng tầm ẩm thực cao cấp

Diễn ra trong không gian ấm cúng, sự kiện thu hút khách mời bằng các phần trình diễn pha chế công phu, thử nghiệm những dòng trà hảo hạng và khám phá nghệ thuật kết hợp trà cùng món ăn. Dưới bàn tay biến tấu tài hoa, trà Ceylon nguyên bản được khai phá qua nhiều phương pháp pha chế hiện đại: từ kỹ thuật ủ lạnh (cold brew) tinh tế, sáng tạo mocktail trà tươi mát, đến việc phục vụ trà trong ly thủy tinh chân cao nhằm giữ trọn tầng tầng lớp lớp hương thơm thanh lịch.

Trà Ceylon nguyên bản mang dải hương vị đa dạng theo từng độ cao địa lý. Chất tanin tự nhiên trong trà giúp cân bằng dầu mỡ, gột rửa vị giác sau mỗi món ăn, tạo nên sự giao thoa tròn vị. Nhưng trà Ceylon không bị giới hạn là một thức uống kèm. Với nguồn trà chất lượng cao và dồi dào, nhiều đầu bếp Sri Lanka đã khéo léo biến trà thành một phần nguyên liệu cho các món ăn của mình, tạo nên một nét ẩm thực độc đáo, tinh tế.

"Trà Ceylon trồng ở vùng núi cao có vị chát nhẹ, thoảng hương hoa sẽ tôn lên độ ngọt tự nhiên của hải sản tươi. Trong khi đó, các dòng trà đen đậm đà hoặc trà ướp hương quế lại là nét chấm phá hoàn hảo cho thịt đỏ nướng hay món tráng miệng", đại diện thương hiệu Dilmah chia sẻ.

Câu chuyện phía sau tách trà: Giá trị nguyên bản từ thương hiệu gia đình

Tại sự kiện, khách mời tham dự còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ sâu sắc về nghệ thuật làm trà từ ông Dilhan C. Fernando - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Dilmah Ceylon Tea Company PLC. Được thành lập từ năm 1985 bởi cha ông, Merrill J. Fernando, Dilmah luôn kiên trì giữ vững mô hình trà đơn nguồn (Single Origin), hái thủ công và đóng gói ngay tại Sri Lanka để đảm bảo chất lượng cùng độ tươi nguyên bản. Thương hiệu vận hành dựa trên triết lý 3 giá trị cốt lõi: Taste (Hương vị), Goodness (Giá trị tự nhiên) và Purpose (Trách nhiệm xã hội & môi trường). Những câu chuyện về quy trình chế biến nguyên bản tại Sri Lanka giúp khách mời hiểu thêm về sự tâm huyết đằng sau mỗi tách trà thơm.

"Trà là một 'khoảng lặng chủ động' giữa nhịp sống hối hả. Khi bạn thưởng thức một tách trà đơn nguồn nguyên bản được hái thủ công, bạn đang tận hưởng trọn vẹn hương vị tự nhiên (Taste), nạp nguồn năng lượng lành mạnh (Goodness) và đồng hành cùng sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng trồng trà tại Sri Lanka (Purpose)".

Làn gió mới cho phong cách sống của giới trẻ

Dilmah Tea Appreciation không chỉ là một sự kiện thưởng thức, mà còn là nơi gặp gỡ và giao lưu của những tâm hồn đồng điệu. Có thể không cùng độ tuổi, không cùng ngành nghề, có thể có chung niềm yêu thích với trà hoặc chưa, nhưng họ đam mê khám phá những trải nghiệm mới, luôn tìm kiếm những trải nghiệm mang chiều sâu di sản nhưng vẫn thể hiện góc nhìn thẩm mỹ cá nhân.

"Trước đây tôi từng nghĩ thưởng trà là một thói quen trầm mặc và có phần đĩnh đạc. Nhưng khi trực tiếp thử những ly trà Ceylon được biến tấu đầy ngẫu hứng và kết hợp cùng ẩm thực cao cấp tại Fairmont Hà Nội, tôi nhận ra trà có thể vô cùng hiện đại, phóng khoáng mà vẫn giữ được sự sang trọng. Một trải nghiệm rất đáng thử dành cho người trẻ".

Bằng lối dẫn dắt gần gũi và giàu tính tương tác, sự kiện Dilmah Tea Appreciation của Dilmah đã chứng minh rằng: Thưởng trà không còn là thói quen hoài niệm, mà đã trở thành một trải nghiệm sống đầy cảm xúc và đậm chất nghệ thuật dành cho nhiều thế hệ, trong đó có người trẻ.