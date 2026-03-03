Khám phá 'Tranh kiếng Nam bộ'

Tranh kiếng đã có mặt ở cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng - Thiệu Trị với các sản phẩm mỹ nghệ nhập khẩu và không phổ biến ngoài dân chúng. Đến đầu thế kỷ 20, những di dân Quảng Đông đến lập nghiệp ở vùng Chợ Lớn bắt đầu mở các tiệm kiếng, buôn bán những loại kiếng tráng thủy để soi mặt, lộng khuôn hình, tủ, khung cửa chớp, cửa gió… và các loại tranh kiếng: những bức đại tự và các bức thư họa dùng trong việc khánh chúc tân gia, khai trương, mừng thọ. Vào những năm 1920, nghề vẽ tranh kiếng chuyển địa bàn về Lái Thiêu (Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ), rồi đến giai đoạn 1940 - 1950, nghề làm tranh kiếng lan tỏa khắp Lục tỉnh Nam kỳ, thâm nhập cộng đồng người Khmer tạo nên dòng tranh kiếng Khmer Nam bộ ở Trà Vinh và Sóc Trăng…

Cuốn sách Tranh kiếng Nam bộ: nghệ phẩm của mọi nhà của tác giả Huỳnh Thanh Bình (NXB Tổng hợp TP.HCM) Ảnh: Q.MY

Dòng tranh kiếng Nam bộ trong hơn một thế kỷ qua có một khối lượng lớn sản phẩm với sự đa dạng về kiểu thức. Ngoài tranh kiếng vẽ thủ công thuần bằng sơn màu đa sắc (thêm ngân nhũ và kim nhũ) hoặc kết hợp với kỹ thuật tráng thủy, đặc biệt độc đáo là loại tranh kiếng cẩn ốc xà cừ; còn có loại tranh vẽ nét, tô phông nền xanh/đỏ với chủ thể chính hoàn toàn thể hiện bằng sắc màu kim sa.

Thời buổi hiện đại, nhiều cơ sở vẽ tranh kiếng bắt đầu chuyển đổi từ cách vẽ thủ công sang kỹ thuật kéo lụa tiên tiến, thậm chí có cả loại in 3D lên trên kiếng. Tranh kiếng Nam bộ vẫn được bày bán nhộn nhịp trong các khu chợ, hiệu tiệm hay trên những chuyến xe, chuyến đò ngang rong ruổi khắp Lục tỉnh Nam kỳ, hiện diện trang trí đẹp mắt các ngôi nhà ở vùng đất phương Nam.

